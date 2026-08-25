Những 'ông vua' Siêu cúp của bóng đá Việt Nam

TPO - Sau 26 lần tổ chức, Siêu cúp Bóng đá Quốc gia đã có 14 câu lạc bộ bước lên bục cao nhất. Hà Nội FC dẫn đầu với 5 danh hiệu, trong khi Công an Hà Nội và Công an TPHCM đứng trước cơ hội tạo thêm những cột mốc mới tại sân vận động Hàng Đẫy.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia ra đời năm 1999 theo sáng kiến của báo Tiền Phong, với sự phối hợp tổ chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và sau này có thêm Công ty VPF. Trước trận đấu mùa 2025/26, đã có 26 kỳ Siêu cúp được tổ chức, tạo ra 52 suất góp mặt dành cho những đội bóng xuất sắc nhất mùa giải quốc nội.

Hà Nội FC dẫn đầu bảng vàng

Hà Nội FC hiện là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Siêu cúp Quốc gia với 5 lần đăng quang vào các năm 2010, 2018, 2019, 2020 và 2022. Đội bóng Thủ đô đồng thời giữ kỷ lục tham dự nhiều nhất với 8 lần, gồm 5 chức vô địch và 3 lần về nhì.

Đáng chú ý, Hà Nội FC từng ba năm liên tiếp đoạt Siêu cúp trong giai đoạn 2018-2020. Họ cũng hai lần hoàn tất “cú ăn ba” danh hiệu quốc nội gồm V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia vào các năm 2019 và 2022.

Hà Nội FC vô địch Siêu cúp Quốc gia 2022.

Đứng sau Hà Nội FC là Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương, cùng có 4 danh hiệu. Đội bóng xứ Nghệ đăng quang ba năm liên tiếp từ 2000 đến 2002, trước khi giành chiếc cúp thứ tư vào năm 2011. Với 6 lần góp mặt, SLNA đạt tỷ lệ vô địch 66,7%.

Becamex Bình Dương thậm chí giành 4 chức vô địch chỉ sau 5 lần tham dự, đạt hiệu suất 80%. Đội bóng đất Thủ là câu lạc bộ duy nhất có hai giai đoạn bảo vệ thành công danh hiệu, vào các năm 2007-2008 và 2014-2015.

Hoàng Anh Gia Lai sở hữu thành tích đặc biệt khi toàn thắng trong cả hai lần tranh Siêu cúp, vào các năm 2003 và 2004. Đây là đội duy nhất đã tham dự từ hai lần trở lên nhưng vẫn duy trì tỷ lệ vô địch tuyệt đối.

Những kỷ lục đáng chú ý

Qua 26 lần tổ chức, chỉ Sông Lam Nghệ An (2000, 2001, 2002) và Hà Nội FC (2018, 2019, 2020) từng giành Siêu cúp ba mùa liên tiếp. Becamex Bình Dương hai lần bảo vệ thành công danh hiệu, vào các giai đoạn 2007 - 2008 và 2014 - 2015; trong khi Hoàng Anh Gia Lai đăng quang hai năm liền nhau 2003 - 2004.

Qua 26 kỳ Siêu cúp, 84 bàn thắng đã được ghi qua 28 lượt trận. Số lượt trận nhiều hơn số lần tổ chức do hai kỳ năm 2001 và 2003 thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về. Năm kỳ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu là 2009, 2010, 2011, 2013 và 2016.

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là chiến thắng 5-2 của Sông Lam Nghệ An trước Cảng Sài Gòn năm 2002. Hai chiến thắng có cách biệt lớn nhất cùng mang tỷ số 4-0, thuộc về Becamex Bình Dương trước Hà Nội ACB năm 2008 và SHB Đà Nẵng trước Xi măng Xuân Thành Sài Gòn năm 2012.

Huỳnh Kesley Alves vẫn giữ kỷ lục ghi bàn với 5 pha lập công, đều trong màu áo Becamex Bình Dương ở hai kỳ 2007 và 2008. Tiền đạo gốc Brazil cũng là cầu thủ duy nhất lập hat-trick trong một trận Siêu cúp, khi ghi ba bàn giúp Bình Dương thắng Hà Nội ACB 4-0.

Màn ngược dòng đáng nhớ nhất diễn ra năm 2010. Sông Lam Nghệ An dẫn Hà Nội T&T 2-0 đến phút 90, nhưng Sỹ Cường và Cristiano Roland ghi liên tiếp hai bàn, trước khi đại diện Thủ đô thắng 4-3 trong loạt luân lưu.

Siêu cúp 2016 giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh lại tạo nên màn rượt đuổi sáu bàn thắng. Hai đội hòa 3-3, trước khi đội bóng đất Mỏ thắng luân lưu 4-2. Gần nhất, trận Công an Hà Nội thắng Nam Định 3-2 năm 2025 có tới ba bàn xuất hiện từ phút 90 trở đi.

Cột mốc chờ được viết lại

Trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 diễn ra ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy sẽ đánh dấu lần thứ ba Công an Hà Nội góp mặt ở trận đấu mở màn mùa giải mới. Dù số lần tham dự chưa nhiều, đội bóng Thủ đô đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ thất bại, tiếc nuối đến khoảnh khắc lần đầu bước lên đỉnh vinh quang.

Ở lần ra mắt năm 2023, Công an Hà Nội tham dự với tư cách nhà vô địch V.League nhưng để thua Đông Á Thanh Hóa 1-3. Hai năm sau, đội bóng ngành Công an trở lại mạnh mẽ trong cuộc đối đầu Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường. Màn rượt đuổi nghẹt thở với ba bàn thắng xuất hiện từ phút 90 trở đi khép lại bằng chiến thắng 3-2 dành cho thầy trò HLV Mano Polking, qua đó giúp Công an Hà Nội lần đầu nâng cao Siêu cúp Quốc gia.

Bước vào trận đấu ngày 30/8, Công an Hà Nội mang theo vị thế của đương kim vô địch và khát vọng giữ chiếc cúp ở lại Thủ đô. Nếu tiếp tục đánh bại Công an TP.HCM, đội bóng của HLV Mano Polking sẽ trở thành câu lạc bộ thứ năm trong lịch sử bảo vệ thành công Siêu cúp, sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương và Hà Nội FC.

Phía bên kia chiến tuyến, Siêu cúp Quốc gia 2025/26 cũng đánh dấu lần thứ ba Công an TP.HCM góp mặt, sau các năm 1999 và 2001. Đáng chú ý, đội bóng phía Nam chính là một trong hai cái tên tham dự trận Siêu cúp đầu tiên trong lịch sử. Năm 1999, Công an TP.HCM để thua Thể Công 0-3 trên sân Hàng Đẫy. Hai năm sau, họ tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu khi không thể vượt qua Sông Lam Nghệ An sau hai lượt trận.

Sau 25 năm chờ đợi, Công an TP.HCM mới lại đứng trước cơ hội chinh phục Siêu cúp. Sự trở lại của đội bóng này tạo nên một vòng tròn lịch sử đặc biệt: từ đội góp mặt trong trận đấu khai sinh năm 1999 đến cuộc tái xuất tại chính sân Hàng Đẫy vào năm 2026.

Đại diện phía Nam chưa từng giành Siêu cúp sau hai lần tham dự. Nếu vượt qua Công an Hà Nội, họ không chỉ lần đầu bước lên bục cao nhất mà còn trở thành nhà vô địch thứ 15 trong lịch sử.

Một bên hướng đến nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu, bên còn lại khát khao giải cơn khát kéo dài hơn một phần tư thế kỷ, khiến cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một trận tranh đua danh hiệu.