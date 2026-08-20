Hơn một phần tư thế kỷ Siêu cúp Bóng đá Quốc gia: Những dấu son làm nên lịch sử

TPO - Trước khi Công an Hà Nội và Công an TP.HCM tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26, lịch sử giải đấu đã ghi nhận 26 trận cầu, hàng loạt màn rượt đuổi nghẹt thở cùng những nhà vô địch từng làm nên một phần diện mạo bóng đá Việt Nam.

Với 5 danh hiệu, CLB Hà Nội là đội bóng giàu thành tích nhất Siêu cúp Bóng đá Quốc gia.

Trải qua 26 lần tổ chức, Siêu cúp Bóng đá Quốc gia đã trở thành trận cầu mở màn mùa giải mới giàu truyền thống, nơi những nhà vô địch khẳng định vị thế và viết tiếp lịch sử bóng đá Việt Nam. Trước cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Công an TP.HCM trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 30/8, hành trình hơn một phần tư thế kỷ của Siêu cúp lại được nhắc nhớ với nhiều dấu mốc đặc biệt.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia ra đời năm 1999 theo sáng kiến của báo Tiền Phong, với sự phối hợp tổ chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau này có thêm Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Từ một trận đấu mới mẻ trong hệ thống thi đấu quốc nội, Siêu cúp dần trở thành cuộc so tài được chờ đợi giữa nhà vô địch V.League và đội đoạt Cúp Quốc gia.

Thời kỳ thống trị của Sông Lam Nghệ An

Giai đoạn đầu của Siêu cúp ghi đậm dấu ấn Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ giành ba chức vô địch liên tiếp vào các năm 2000, 2001 và 2002.

Nếu hai lần đăng quang đầu tiên đến từ những chiến thắng chặt chẽ trước Cảng Sài Gòn và Công an TP.HCM, chức vô địch năm 2002 lại được tạo nên bằng một “cơn mưa” bàn thắng. Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đánh bại Cảng Sài Gòn 5-2, với Julien và Quang Trường cùng lập cú đúp.

Đến năm 2011, Sông Lam Nghệ An tiếp tục vượt qua Navibank Sài Gòn trên chấm luân lưu, nâng tổng số lần vô địch lên bốn. Thành tích này giúp đội bóng xứ Nghệ duy trì vị trí trong nhóm câu lạc bộ giàu thành tích nhất lịch sử Siêu cúp Bóng đá Quốc gia.

Sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai tạo dấu ấn bằng hai lần đăng quang liên tiếp. Đội bóng phố núi vượt qua Bình Định sau hai lượt trận năm 2003, trước khi thắng chính đối thủ này 3-1 tại Lạch Tray ở mùa kế tiếp. Những ngôi sao Đông Nam Á như Kiatisuk, Dusit hay Worrawoot đã góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho giai đoạn ấy.

Becamex Bình Dương cũng xây dựng vị thế của một thế lực lớn với bốn danh hiệu. Đội bóng Thủ vô địch liên tiếp các năm 2007 và 2008, rồi lặp lại thành tích vào các năm 2014 và 2015. Kesley là một trong những gương mặt nổi bật nhất, đặc biệt với cú hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước Hà Nội ACB năm 2008. Trong khi đó, Anh Đức ghi cả ba bàn thắng giúp Bình Dương giành hai Siêu cúp liên tiếp vào các năm 2014 và 2015.

Những trận cầu kịch tính

Lịch sử Siêu cúp không chỉ có những chiến thắng cách biệt mà còn chứng kiến nhiều màn rượt đuổi nghẹt thở.

Năm 2010, Sông Lam Nghệ An dẫn Hà Nội T&T 2-0 đến phút 90, nhưng Sỹ Cường và Cristiano Roland lần lượt ghi bàn, đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Đại diện Thủ đô sau đó thắng 4-3 để lần đầu đoạt Siêu cúp.

Kịch bản tương tự xuất hiện năm 2016. CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh hòa 3-3 sau màn rượt đuổi hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng đất Mỏ giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu, lần đầu nâng cao danh hiệu.

Một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất diễn ra ở lần tổ chức gần nhất. Trên sân Thiên Trường ngày 9/8/2025, Công an Hà Nội đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 trong cuộc so tài có ba bàn thắng được ghi từ phút 90 trở đi.

Alan mở tỷ số cho Công an Hà Nội, trước khi Kyle Hudlin gỡ hòa. Đến thời gian bù giờ, Leo Artur và Nguyễn Đình Bắc liên tiếp lập công, giúp đội bóng ngành Công an tạo lợi thế quyết định. Bàn phạt đền của Hudlin ở phút 90+13 chỉ còn mang ý nghĩa rút ngắn tỷ số. Chiến thắng ấy đưa Công an Hà Nội lần đầu bước lên đỉnh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia.

Hà Nội trở thành đội bóng giàu thành tích nhất

Từ năm 2018, CLB Hà Nội vươn lên mạnh mẽ và trở thành đội bóng sở hữu nhiều Siêu cúp nhất. Đại diện Thủ đô lần lượt vượt qua Becamex Bình Dương, CLB TP.HCM và Viettel để đăng quang ba mùa liên tiếp (2018, 2019, 2020).

Đến Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2022, Hà Nội đánh bại Hải Phòng 2-0 nhờ các pha lập công của Lucao do Break và Trần Văn Kiên. Danh hiệu này giúp đội bóng Thủ đô hoàn tất cú ăn ba gồm V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

Với 5 lần đăng quang vào các mùa 2010, 2018, 2019, 2020 và 2022, Hà Nội hiện là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Siêu cúp Bóng đá Quốc gia.

Bên cạnh những thế lực quen thuộc, Siêu cúp còn ghi nhận các nhà vô địch giàu cá tính, như: Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Lam Sơn Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.

Đông Á Thanh Hóa đăng quang năm 2023 sau chiến thắng 3-1 trước Công an Hà Nội. Một năm sau, Thép Xanh Nam Định lần đầu đoạt Siêu cúp bằng chiến thắng 3-0 trước chính Thanh Hóa, với cú đúp của Rafaelson và bàn còn lại thuộc về Văn Công.

Trong hơn một phần tư thế kỷ, chỉ có mùa giải 2021 không tổ chức Siêu cúp. Nguyên nhân là V.League và giải hạng Nhất không thể hoàn thành vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dẫn đến việc không xác định được nhà vô địch V.League cũng như đội đoạt Cúp Quốc gia.

Cuộc hội ngộ lịch sử trên sân Hàng Đẫy

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 30/8/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy, giữa Công an Hà Nội và Công an TP.HCM.

Công an Hà Nội tham dự với tư cách nhà vô địch V.League 2025/26, trong khi Công an TP.HCM giành quyền góp mặt nhờ chức vô địch Cúp Quốc gia. Đây là lần đầu tiên hai đội bóng đại diện cho lực lượng Công an của Hà Nội và TP.HCM gặp nhau trong một trận tranh Siêu cúp.

Cuộc đối đầu còn tạo nên một vòng tròn lịch sử đặc biệt. Công an TP.HCM là từng dự trận Siêu cúp đầu tiên năm 1999 nhưng để thua Thể Công 0-3. Đội bóng này sau đó tiếp tục dự Siêu cúp năm 2001 nhưng không thể vượt qua Sông Lam Nghệ An. Hai mươi lăm năm sau, đại diện bóng đá Công an TP.HCM mới trở lại trận đấu tranh danh hiệu này.

Ở phía đối diện, Công an Hà Nội bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch. Sau màn đăng quang nghẹt thở tại Thiên Trường năm ngoái, thầy trò HLV Mano Polking đứng trước cơ hội trở thành đội tiếp theo bảo vệ thành công Siêu Cúp.