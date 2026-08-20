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Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Bangkok đá chung kết ASEAN Cup 2026

Vĩnh Xuân

TPO - Hôm nay 20/8, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Bangkok chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Thái Lan.

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Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026 (ảnh Như Ý)

Đội dự kiến khởi hành lúc 12h45 và sẽ có mặt tại Bangkok chiều cùng ngày. Tại Bangkok, sau khi ổn định nơi ăn nghỉ đội tuyển Việt Nam sẽ hồi phục nhẹ tại khách sạn và chỉ có một buổi tập làm quen sân vào ngày mai.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết một số trường hợp bị đau nhẹ ở trận đấu với Malaysia đều không gặp vấn đề nghiêm trọng. Đội tuyển Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số mạnh nhất cho cuộc đối đầu với Thái Lan.

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, VFF đã chủ động có kế hoạch cho trận chung kết trước trận đấu của Thái Lan và Singapore nên ngay khi xác định được đối thủ của đội tuyển Việt Nam, công tác chuẩn bị lập tức được kích hoạt.

Tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều do Nguyễn Xuân Son ghi. Tiền đạo gốc Brazil được HLV Kim Sang-sik cho vào sân thay người trong hiệp 2 và lập tức toả sáng.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở trận chung kết ASEAN Cup. Năm 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại đối thủ cả 2 lượt trận, gồm chiến thắng ngược dòng 3-2 ngay tại "chảo lửa" Rajamangala (Bangkok).

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Vĩnh Xuân
#Chung kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Thái Lan #Nguyễn Xuân Son

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