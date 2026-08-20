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Chuyên gia Phan Anh Tú chỉ ra điểm yếu chí tử của Thái Lan trước Việt Nam

Vĩnh Xuân

TPO - Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá đội tuyển Việt Nam sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng hơn so với Thái Lan không đủ quân số mạnh nhất.

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Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu lực lượng đồng đều, phong độ cao trước các đối thủ khu vực

"Thái Lan chưa có sự đồng nhất cho sức mạnh đội tuyển quốc gia. Hai trung vệ của họ cũng kém. Đội tuyển Việt Nam đồng đều hơn, có nhiều cách chơi hơn so với đối thủ"-chuyên gia Phan Anh Tú cho biết.

Đánh giá về trận bán kết lượt về trước Malaysia trên sân Mỹ Đình, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chủ động hơn, pressing và đẩy cao tốc độ đẩy Malaysia vào thế đuổi bắt. Do thiếu nhiều trụ cột quan trọng, đơn cử như Aguero ở giữa sân, Malaysia không còn đủ lực để chơi với Việt Nam.

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Các cầu thủ nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam (ảnh Như Ý)

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự tận dụng được tốt các cơ hội tạo ra, và Nguyễn Xuân Son là sự khác biệt. "Việt Nam sở hữu các cầu thủ nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc hay Hoàng Hên. Đây là yếu tố quan trọng, hỗ trợ cả về tinh thần và chuyên môn cho cả tập thể. Về lực lượng và công tác chuẩn bị, chúng ta làm tốt hơn các đối thủ"-ông Phan Anh Tú cho biết.

Đánh giá về Thái Lan, bên cạnh việc chưa có sự đồng nhất cho sức mạnh của ĐTQG, ông Phan Anh Tú cho rằng 2 trung vệ của "Voi chiến" không tốt. Thái Lan cũng vắng các trụ cột như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan...Ngược lại, đội tuyển Việt Nam đồng đều lực lượng, giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều phép tính hơn.

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Chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả tốt tại Rajamangala, có thể là chiến thắng 1-0 nếu chơi tập trung, không chủ quan và phát huy được tốt các điểm mạnh đã thể hiện từ đầu giải đấu.

Vĩnh Xuân
#Chung kết ASEAN Cup 2026 #chuyên gia Phan Anh Tú #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Thái Lan #Nguyễn Xuân Son

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