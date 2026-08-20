Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Báo Thái Lan: 'Thà thua Singapore còn hơn gục ngã trước Việt Nam ở chung kết'

Hương Ly

TPO - Trang Thairath nhận định Thái Lan chơi không tốt ở trận bán kết lượt về với Singapore. Tuy nhiên, từ thất bại 1-2, thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ rút nhiều bài học để sẵn sàng chạm trán Việt Nam tại chung kết.

777220558-1628652835494524-5808101914595271046-n-3396.jpg

"Thái Lan bị chính CĐV nhà chỉ trích sau trận thua Singapore 1-2. Thất bại khiến chúng ta bị trừ 3,4 điểm trên BXH FIFA và tụt xuống vị trí 92. Nhưng hãy nhìn ở góc độ khác, thà thua Singapore còn hơn gục ngã trước Việt Nam tại chung kết. Từ trận đấu trước, Thái Lan sẽ xem lại các tình huống và điều chỉnh kịp thời trước khi bước vào chung kết", Thairath bình luận.

Trang báo Thái Lan viết tiếp: "Câu hỏi được đặt ra lúc này là chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng với Việt Nam không? Nếu Thái Lan rút ra kinh nghiệm từ trận thua Singapore và điều chỉnh kịp thời, chúng tôi tin đội tuyển hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Đừng quên, Việt Nam cũng bị Singapore cầm hòa 0-0 ở vòng bảng".

Trở lại trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala, Thairath đánh giá đoàn quân của HLV Hudson khởi đầu rất tệ. Họ vất vả để tìm thấy cú sút trúng đích trong 30 phút đầu tiên. Lý do khách quan có thể đến từ việc "Voi chiến" liên tục di chuyển trong 3 ngày, dẫn đến thể lực sa sút. Thái Lan không thể chơi bóng áp đặt, đẹp mắt và pressing tầm cao như kỳ vọng từ CĐV.

"Tệ hơn, Thái Lan lần đầu thủng lưới trước ở ASEAN Cup 2026. Thêm một trận đấu mà đội tuyển phải hứng chịu chỉ trích từ cổ động viên", Thairath viết.

776020771-1460662105865124-716923818567538805-n-888.jpg
Thái Lan thua hú vía Singapore ở trận lượt về.

Tiếp đón Singapore trên sân nhà, Thái Lan cầm bóng chỉ 39%. Trước đó, khi chơi trên sân của đối thủ, thầy trò HLV Hudson cầm bóng chỉ 25%. "Voi chiến" hoàn thành mục tiêu góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026 nhưng màn trình diễn của họ hứng chỉ trích từ cổ động viên.

CĐV Thái Lan cho rằng đây là đội tuyển yếu đuối nhất lịch sử vì không dám áp đặt thế trận cầm bóng chủ động. Họ thất vọng vì Thái Lan thua Singapore trên sân nhà - lần đầu tiên xảy ra sau 17 năm. Từ đây, CĐV Thái Lan lo ngại khả năng vô địch của đội tuyển khi chạm trán Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Thairath động viên CĐV nhà: "Đây chưa phải đội hình tốt nhất của chúng ta. Ví dụ nếu là Asian Cup 2027, Thái Lan mới thật sự quy tụ sức mạnh tối ưu. Tại ASEAN Cup 2026, điểm tích cực với đội tuyển là nhiều cầu thủ ở độ tuổi U23 đã tỏa sáng như Chaiyapol Adthana, Seksan Ratree, Teerasak Pueypimai, Yosakorn Burapha. Hãy tưởng tượng xem, với đội hình thế này, chúng ta có dễ dàng áp đảo đối thủ không?".

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Rajamangala. Sau đó, 2 đội đá chung kết lượt về ở Mỹ Đình. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở hành trình cuối cùng tại ASEAN Cup 2026. Việt Nam đánh bại người Thái ở giải đấu năm 2024. Và ở ASEAN Cup 2022, Thái Lan được tận hưởng niềm vui.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hương Ly
#Thái Lan #Singapore #Việt Nam #ASEAN Cup #bóng đá #thái lan vs việt nam #thông tin thái lan vs việt nam #lịch thái lan vs việt nam #trực tiếp thái lan vs việt nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe