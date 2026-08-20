HLV Mano Polking và sứ mệnh giữ Siêu cúp Bóng đá Quốc gia ở lại Thủ đô

TPO - Ngày 30/8/2026, sân vận động Hàng Đẫy sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam khi CLB Công an Hà Nội đối đầu CLB Công an TP.HCM trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 và cũng là trận mở màn cho mùa giải mới 2026/27.

Đây không chỉ là cuộc đọ sức giữa nhà vô địch V.League và nhà vô địch Cúp Quốc gia, mà còn là một cột mốc đặc biệt: lần đầu tiên trong lịch sử Siêu cúp Bóng đá Quốc gia, hai đội bóng đại diện cho lực lượng Công an của Hà Nội và TP.HCM cùng bước vào trận đấu tranh danh hiệu.

Công an TP.HCM là một trong hai đội góp mặt ở trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia đầu tiên vào năm 1999 và để thua Thể Công 0 - 3. Đội bóng này sau đó tiếp tục dự Siêu cúp năm 2001 nhưng không thể vượt qua Sông Lam Nghệ An. Hai mươi lăm năm sau, đại diện bóng đá Công an TP.HCM trở lại trận đấu tranh danh hiệu này.

Nhưng lần này, đối thủ của họ không phải Thể Công, mà là Công an Hà Nội - đương kim vô địch V.League và cũng là chủ nhân của chiếc Siêu cúp mùa trước.

Với Công an Hà Nội, tâm điểm một lần nữa được đặt vào HLV Mano Polking - người đã tạo nên một chu kỳ thành công đặc biệt kể từ khi tiếp quản đội bóng vào mùa hè năm 2024.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân mang hai quốc tịch Brazil và Đức, Công an Hà Nội từng bước hình thành bản lĩnh của một đội bóng lớn. Họ giành ngôi Á quân Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, đăng quang Cúp Quốc gia 2024/25 sau chiến thắng 5 - 0 trước Sông Lam Nghệ An, rồi lần đầu đoạt Siêu cúp Quốc gia khi đánh bại Thép Xanh Nam Định 3 - 2 ngay trên sân Thiên Trường.

Mùa giải tiếp theo, HLV Mano Polking tiếp tục đưa Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League 2025/26, hoàn thiện bộ sưu tập những danh hiệu lớn của bóng đá quốc nội cùng đội bóng Thủ đô.

Dấu ấn của ông còn vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Chiến thắng 2-0 trước Adelaide United ngay trên đất Australia tại vòng play-off đã giúp Công an Hà Nội giành quyền tham dự AFC Champions League Elite 2026/27 - đấu trường cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Á.

Đó không chỉ là một chiến thắng về chuyên môn, mà còn cho thấy khả năng ứng biến chiến thuật, quản trị phòng thay đồ và truyền cảm hứng của Mano Polking trong những trận cầu có áp lực đặc biệt lớn.

Nhưng trận Siêu Cúp ngày 30/8 chắc chắn không phải thử thách dễ dàng.

Ở phía đối diện, Công an TP.HCM đến sân vận động Hàng Đẫy với tư cách đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2025/26. Đội bóng phương Nam mang theo niềm tự hào của một tên tuổi giàu truyền thống, cùng khát vọng đánh dấu sự trở lại bằng một danh hiệu ngay trong trận mở màn mùa giải mới.

Còn với Công an Hà Nội, đây là cơ hội bảo vệ chiếc Siêu Cúp mà họ giành được một năm trước. Nếu chiến thắng, đội bóng của HLV Mano Polking sẽ có lần thứ hai liên tiếp nâng cao danh hiệu này và giữ chiếc cúp ở lại với mảnh đất Thủ đô.