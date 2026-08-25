‘Nữ thần cầu lông’ Chiharu Shida gây sốt tại Hà Nội

TPO - Gần 10 năm sau lần đầu tiên đến Việt Nam thi đấu, tay vợt người Nhật Bản Chiharu Shida trở lại Hà Nội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng yêu cầu lông trong nước.

Từ Hà Nội vươn ra thế giới

Năm 2016, khi mới 19 tuổi, Chiharu Shida đặt chân đến Hà Nội để tham dự Vietnam International. Cùng người đồng đội của mình, tay vợt Nhật Bản bước lên bục cao nhất nội dung đôi nữ, chức vô địch quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt với Shida. Từ Hà Nội, hành trình vươn ra thế giới của cô gái sinh ngày 29/4/1997 từng bước được mở ra.

Gần một thập kỷ sau, Shida trở lại nơi ghi dấu những bước chân đầu tiên ấy. Lần này, cô không chỉ xuất hiện với tư cách một trong những tay vợt nữ hàng đầu thế giới, mà còn mang theo câu chuyện về lòng kiên trì, khát vọng và hành trình bền bỉ theo đuổi đam mê.

Tay vợt Chiharu Shida rạng rỡ tại buổi họp báo.

Không sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao, Shida làm quen với cầu lông từ năm 6 tuổi. Tài năng sớm được bộc lộ, nhưng để vươn tới đỉnh cao, tay vợt cao 1m62 phải trải qua nhiều năm tập luyện và cạnh tranh khốc liệt trong môi trường cầu lông Nhật Bản.

Sau chức vô địch tại Hà Nội năm 2016, Shida tiến những bước dài trên đấu trường quốc tế. Cô hai lần đăng quang All England, giành huy chương đồng Olympic Paris 2024, huy chương đồng Giải vô địch thế giới 2025 cùng nhiều danh hiệu đáng chú ý khác.

Nguồn năng lượng của “chị Dẹo”

Bên cạnh kỹ thuật và tốc độ, tinh thần thi đấu máu lửa, bền bỉ và không bỏ cuộc chính là những yếu tố làm nên dấu ấn của Shida trên sân đấu. Ngoài tài năng, cô còn được yêu mến bởi hình ảnh gần gũi, những biểu cảm đáng yêu và nguồn năng lượng tích cực.

Tại Việt Nam, Shida còn được gọi bằng biệt danh thân mật “Chị Dẹo”. Cách gọi vui ấy phần nào cho thấy tình cảm đặc biệt mà cộng đồng cầu lông Việt Nam dành cho cô, dù phần lớn người hâm mộ chỉ có cơ hội theo dõi tay vợt Nhật Bản qua các giải đấu quốc tế.

Trong lần trở lại Hà Nội, Shida đã trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và chơi cầu cùng người hâm mộ Việt Nam. Đây là dịp để khán giả được chứng kiến ở khoảng cách gần tốc độ, kỹ thuật và phong cách thi đấu đã giúp cô chinh phục những sân chơi hàng đầu thế giới.

"Khoảng 10 năm trước, khi còn là một vận động viên trẻ mới bắt đầu hành trình thi đấu quốc tế, Việt Nam là một trong những nơi đầu tiên để lại cho tôi những kỷ niệm đặc biệt. Khi ấy, tôi chưa thể hình dung hành trình phía trước sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng trong 10 năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều giải đấu, những chiến thắng, thất bại và cả những thời điểm khó khăn. Mỗi trải nghiệm đều giúp tôi trưởng thành hơn, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Vì vậy, lần trở lại này với tôi giống như được quay về một nơi đã từng nằm trong những trang đầu tiên của hành trình ấy. Đặc biệt, tôi càng hạnh phúc hơn khi nhận được sự yêu mến và tình cảm từ rất nhiều người yêu cầu lông tại Việt Nam", Shida chia sẻ.

Đại diện BTC và tay vợt Chiharu Shida trả lời họp báo.

Lần trở lại Việt Nam diễn ra sau khi Shida bước vào một chặng đường mới trong sự nghiệp, trở thành gương mặt đại diện toàn cầu của Li-Ning từ tháng 4/2026, đồng hành cùng dòng vợt tốc độ Li-Ning BladeX.

Ông Lê Duy Linh- Phó giám đốc điều hành Công ty TNHH Quốc tế Hải Long – Nhà phân phối độc quyền thương hiệu Li-Ning chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng điều đặc biệt nhất của lần trở lại này không chỉ nằm ở việc nhìn lại những gì đã đạt được, mà còn ở việc cùng nhau mở ra một chương mới. Bởi mỗi cột mốc không phải là điểm kết thúc. Đó có thể chính là nơi một khả năng mới bắt đầu.

Where Possible Begins: Đó cũng là tinh thần Li-Ning mong muốn lan tỏa tới cộng đồng cầu lông: tiếp tục vận động, tiếp tục theo đuổi đam mê và không ngừng khám phá những khả năng mới của chính mình và Việt Nam - Nơi bắt đầu của những điều có thể".

Trở về để truyền cảm hứng

Từ một cô gái 19 tuổi giành danh hiệu quốc tế đầu tiên tại Hà Nội đến chủ nhân huy chương Olympic và những chức vô địch danh giá, hành trình của Shida cho thấy mỗi thành công lớn đều được tạo nên từ những bước đi nhỏ, sự bền bỉ và niềm tin vào lựa chọn của chính mình.

“Tôi hy vọng sự trở lại lần này không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà sẽ là dịp để chúng ta cùng chia sẻ tình yêu với cầu lông. Tôi mong những người yêu cầu lông tại Việt Nam luôn giữ được niềm vui khi cầm vợt, tự tin theo đuổi điều mình yêu thích và không ngừng thử thách bản thân”, Shida bày tỏ.

Bà Tăng Thị Huyền - Chánh Văn phòng Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cho biết: "Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là câu chuyện đẹp về hành trình trưởng thành, nỗ lực và những kết nối được tạo nên từ cộng đồng cầu lông với các bạn bè quốc tế.

Hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ mang đến những kỷ niệm đáng nhớ cho Chiharu Shida và cũng như những người hâm mộ Việt Nam, và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích, tập luyện và gắn bó với môn cầu lông".