Kiatisuk tin vào điều thần kỳ ở chung kết lượt về: Mọi thứ vẫn có thể xảy ra

TPO - Trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang đã có những chia sẻ đáng chú ý về cơ hội ngược dòng của Voi chiến trong chuyến làm khách hứa hẹn giông bão trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Thái Lan đã thua 0-2 ở lượt đi. Thất bại ngay trên thánh địa Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế chân tường vì tại Mỹ Đình, họ phải ghi ít nhất 2 bàn để đưa cuộc chơi về vạch xuất phát và mơ đến kịch bản ngược dòng.

Thách thức là cực lớn nhưng Kiatisuk vẫn lạc quan. Trên trang Instagram cá nhân, "Zico Thái" đã gửi gắm niềm tin vào thầy trò Anthony Hudson. Huyền thoại bóng đá xứ Chùa vàng nhận định: "Trận lượt đi chúng ta đã để lọt lưới 2 bàn. Khi phải làm khách tại Hà Nội, chắc chắn đội tuyển Thái Lan buộc phải ghi tới 3 bàn thắng mới có thể giành chức vô địch. Điều này không hề đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi vì trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Kiatisuk tin rằng tính chất của một trận chung kết luôn ẩn chứa những biến số khó lường và mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Khi phân tích về cục diện hiện tại, cựu tiền đạo 53 tuổi cho rằng đúng là Việt Nam có nhân sự đồng đều hơn, đặc biệt với ngòi nổ Xuân Son. Nhưng ông nhấn mạnh ở lượt đi, tiền đạo 29 tuổi này đã bị kèm rất chặt và gần như vô hại trong gần 1 tiếng trên sân.

Kiatisuk nhắc đến Xuân Son trong thông điệp gửi các đàn em

"Tất nhiên, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tung ra đội hình có Nguyễn Xuân Son. Hôm thi đấu tại Rajamangala, cậu ta chưa thể hiện được gì nhiều trước chúng ta. Khi trở về sân nhà, họ chắc chắn sẽ sử dụng Xuân Son và Đình Bắc, người cũng đã có màn trình diễn rất ấn tượng", ông nói.

Không chỉ cảnh báo các đàn em về hàng công đối thủ, cựu thuyền trưởng CLB HAGL còn đánh giá rất cao trục xương sống và hệ thống phòng ngự kín kẽ mà tuyển Việt Nam đang vận hành: "Ở tuyến giữa, Quang Hải khi vào sân nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá cặp cùng Hoàng Đức. Hàng thủ 5 người của họ với 3 trung vệ chắc chắn vẫn giữ nguyên bộ khung cũ, có thể là Văn Hậu hoặc Thành Chung, cùng thủ thành Patrik Lê Giang – người luôn sẵn sàng thực hiện những pha cứu thua xuất sắc”.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tại sân vận động Mỹ Đình dự kiến ​​diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8. Như Kiatisuk nói, Thái Lan hoàn toàn có thể lạc quan vì trong lần gần nhất làm khách ở Mỹ Đình hồi 2024, họ đã thắng Việt Nam 2-1. 4 chuyến hành quân trong hơn 1 thập kỷ qua ở Mỹ Đình, Thái Lan bất bại với 2 hòa và 2 thắng. Đó là lý do đội tuyển Việt Nam phải rất cẩn trọng trước trận lượt về.