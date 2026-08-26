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Pháp luật

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Dùng AI làm giả vé đêm nhạc BIGBANG rồi lừa bán trên mạng

Nguyễn Hoàn

TPO - Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2007, ở Hải Phòng) sử dụng công cụ AI chỉnh sửa ảnh vé đêm nhạc BIGBANG rồi đăng rao bán trên mạng xã hội. Nhiều người đã tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc mua nhưng không nhận được vé.

Tối 25/8, Công an phường Đông Hải (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc lừa bán vé xem chương trình ca nhạc rồi chiếm đoạt tiền của người khác, xảy ra trên không gian mạng xã hội.

Trước đó, ngày 18/8, qua mạng xã hội, chị Kiều Thị Hiền (SN 2001, ở phường Hồng Bàng) thấy tài khoản Zalo tên Đào Trọng Nghĩa rao bán vé xem chương trình ca nhạc có nhóm nhạc nổi tiếng BIGBANG (Hàn Quốc) sẽ diễn ra vào ngày 24-25/10 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Qua trao đổi, chị Hiền đồng ý mua vé giá 3,5 triệu đồng, đặt cọc trước 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị Hiền nhiều lần yêu cầu chuyển vé nhưng Nghĩa không thực hiện. Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa, chị Hiền tới Công an phường Đông Hải trình báo.

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Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa tại cơ quan công an.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Đông Hải xác định Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2007, trú phường Hưng Đạo) sử dụng tài khoản Zalo cùng tên. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai khi biết có sự kiện chương trình ca nhạc của nhóm BIGBANG (Hàn Quốc) sẽ diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nên vào các hội nhóm trên Facebook lấy hình ảnh mã vé.

Sau đó, đối tượng sử dụng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng rao bán trên nhóm Zalo V.I.P Hải Phòng nhằm chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vé.

Đối tượng sử dụng tài khoản Zalo lập nhóm trò chuyện có tên “Mua vé BIGBANG” để đăng bán các loại vé, gồm: CAT 3-1 giá 3,5 triệu đồng; CAT 5-2 giá 1 triệu đồng và ULTIMATE giá 10,5 triệu đồng.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã chuyển tiền cho Nghĩa để đặt cọc mua vé với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an phường Đông Hải cho biết, đơn vị đã xác định được 6 bị hại liên quan vụ việc và đang mở rộng xác minh những người liên quan.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #đêm nhạc Big Bang #vé xem ca nhạc

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