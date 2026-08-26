Vì sao dược phẩm Vitath bị phạt số tiền lớn?

Ngày 25/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath có trụ sở tại 29A đường Tức Mạc (phường Cửa Nam, TP Hà Nội).

Theo đó, quyết định được ban hành trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính (số 130/BB-VPHC) do Phòng Kiểm tra lĩnh vực Y tế lập ngày 20/8/2026 tại Sở Y tế Hà Nội và văn bản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath đề nghị được nhận ngay quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Theo nội dung quyết định, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. Cụ thể, doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định và bị phạt 70 triệu đồng.

Nhà máy sản xuất dược phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath. Ảnh: Vitath.

Công ty quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng không có cụm từ “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” và bị xử phạt 15 triệu đồng. Doanh nghiệp quảng cáo thực phẩm nhưng thiếu một trong các nội dung bắt buộc gồm tên thực phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm. Mức phạt đối với hành vi này là 25 triệu đồng.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath phải nộp phạt là 110 triệu đồng. Quyết định nêu rõ không có tình tiết tăng nặng và cũng không có tình tiết giảm nhẹ đối với các hành vi vi phạm.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế Hà Nội còn yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với những nội dung quảng cáo vi phạm. Doanh nghiệp bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo.