Hội thảo khoa học nhấn mạnh vai trò vi chất dinh dưỡng với trẻ em

Ngày 25/8, Hội Y học Dự phòng Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Mastertran/Doppelherz tổ chức Hội thảo khoa học “Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng với trẻ em”, nhằm cập nhật kiến thức về dinh dưỡng dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động cho trẻ.

Trẻ em Việt Nam hiện vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe đáng quan tâm như thiếu vi chất dinh dưỡng, nhiễm khuẩn hô hấp tái phát, thấp còi, chậm phát triển chiều cao, cùng các rối loạn liên quan đến phát triển thần kinh. Đây là những nội dung được đặt ra tại Hội thảo khoa học “Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng với trẻ em” tổ chức tại Hà Nội.

Chương trình quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực y học dự phòng, dinh dưỡng, nhi khoa, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố, bác sĩ, dược sĩ, nhà thuốc, bệnh viện, cửa hàng mẹ và bé cùng các cơ quan báo chí chuyên ngành sức khỏe.

Theo Ban Tổ chức, trong quá trình phát triển, trẻ cần được chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, môi trường sống đến theo dõi sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, việc thiếu hụt vitamin và khoáng chất ở trẻ đôi khi không dễ nhận biết, khiến nhiều phụ huynh chỉ quan tâm khi trẻ đã có biểu hiện rõ ràng về sức khỏe, tăng trưởng hoặc khả năng học tập.

Từ góc nhìn y học dự phòng, các chuyên gia cho rằng chăm sóc sức khỏe trẻ em cần được bắt đầu sớm hơn, chủ động hơn và đúng với từng giai đoạn phát triển. Trong đó, vi chất dinh dưỡng giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức đề kháng, tăng trưởng thể chất, phát triển não bộ và xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững.

Tại phiên báo cáo tổng quan, PGS.TS Trần Thanh Dương – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia trình bày chủ đề “Vai trò của dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất trong chăm sóc sức khỏe chủ động cho trẻ em Việt Nam”. Báo cáo đề cập đến thực trạng sức khỏe trẻ em, xu hướng y học dự phòng hiện đại và vai trò của dinh dưỡng trong phòng ngừa bệnh tật.

Ở chuyên đề về bổ sung đa vi chất đúng và đủ, PGS.TS.BS Đào Minh Tuấn – Nguyên Giám đốc Trung tâm Hô hấp Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương phân tích những nguyên nhân có thể dẫn đến thiếu hụt vi chất ở trẻ. Theo chuyên gia, nhiều trẻ ăn uống tưởng như đầy đủ nhưng vẫn có nguy cơ thiếu vi chất do chế độ ăn chưa cân đối, nhu cầu tăng theo giai đoạn phát triển hoặc các yếu tố sức khỏe đi kèm. Vì vậy, việc bổ sung vitamin và khoáng chất cần dựa trên độ tuổi, thể trạng và nhu cầu cụ thể của trẻ.

Một vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm là phát triển chiều cao cũng được thảo luận tại hội thảo. TS.BS Trương Hồng Sơn – Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho rằng chiều cao không chỉ phụ thuộc vào di truyền, mà còn chịu tác động lớn từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và chăm sóc chủ động trong các giai đoạn vàng phát triển.

Bên cạnh thể chất, phát triển não bộ và hành vi của trẻ cũng là nội dung đáng chú ý. PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trình bày chuyên đề về vai trò của Omega-3 trong hỗ trợ phát triển não bộ và trẻ mắc hội chứng tăng động giảm chú ý ADHD. Báo cáo đề cập đến vai trò của DHA, EPA đối với não bộ trẻ em và hướng tiếp cận hỗ trợ đa mô thức cho trẻ gặp khó khăn về tập trung, hành vi và học tập.

Ấn tượng không gian trưng bày thương hiệu Doppelherz

Bên cạnh các nội dung báo cáo chuyên môn, không gian sảnh sự kiện trở nên sôi động với khu vực trưng bày do thương hiệu đồng hành Doppelherz thực hiện.

Đông đảo khách mời tham dự đã dành thời gian tham quan, tìm hiểu các dòng sản phẩm thuộc bộ sản phẩm Kinder - dòng sản phẩm chuyên biệt bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em.

Doppelherz là thương hiệu chăm sóc sức khỏe uy tín giữ vị trí Top 1 tại Châu Âu và đạt danh hiệu "Most Trusted Brand” 3 năm liên tiếp (2024-2025-2026). Toàn bộ các sản phẩm Kinder trưng bày đều được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam, mang đến sự an tâm tuyệt đối và giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cho thế hệ tương lai.