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Khoa học

Tỷ phú Elon Musk ‘chơi lớn’, rót 100 tỷ USD xây siêu cảng vũ trụ chưa từng có

Bình Giang

TPO - Hãng SpaceX vừa công bố kế hoạch xây dựng tổ hợp vũ trụ khổng lồ trị giá 100 tỷ USD tại Louisiana, nơi công ty dự kiến sẽ phóng tên lửa Starship khổng lồ hàng nghìn lần mỗi năm.

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Tên lửa Starship của SpaceX cất cánh trong chuyến bay thử nghiệm từ Starbase, Texas, ngày 24/7. (Ảnh: AP)

Dự án xây dựng dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay, tại khu vực gần bờ biển phía nam của hạt Vermilion, bang Louisiana. Chuyến phóng đầu tiên có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2029.

Khi được triển khai, dự án sẽ tạo ra bước chuyển lớn đối với SpaceX và ngành công nghiệp tên lửa Mỹ, biến Louisiana - bang chưa từng có vụ phóng tên lửa lên quỹ đạo - thành một trong những trung tâm phóng nhộn nhịp nhất thế giới, thậm chí có thể là nơi bận rộn nhất hành tinh.

Khu tổ hợp mới của SpaceX sẽ mang tên “Starbase Louisiana”, lấy theo tên thành phố do SpaceX mới thành lập ở miền nam Texas. Starbase Texas hiện là nơi đặt các cơ sở thử nghiệm và phát triển Starship, cũng là địa điểm diễn ra 13 chuyến bay thử với những mức độ thành công khác nhau.

Cơ sở tại Louisiana sẽ dành cho các chuyến bay Starship khi tên lửa này đi vào vận hành, sau khi chứng minh khả năng đưa hàng hóa lên quỹ đạo một cách an toàn. SpaceX cũng có kế hoạch hạ cánh và thu hồi toàn bộ các bộ phận của Starship, bao gồm cả tàu vũ trụ tầng trên - điều chưa từng được thực hiện trước đây. Mục tiêu là cho phép tái sử dụng tên lửa và giảm chi phí mỗi lần phóng.

Điều đó đồng nghĩa Louisiana không chỉ trở thành trung tâm phóng mà còn là nơi đặt hàng loạt tháp cao hàng trăm mét, để thu hồi tên lửa và tàu vũ trụ khi chúng trở về từ không gian.

“Starbase Louisiana sẽ có hơn chục tháp phóng, cho phép thực hiện hơn 30 chuyến bay Starship mỗi ngày và biến nơi đây thành bãi phóng lớn nhất Trái đất!”, CEO SpaceX Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 24/8.

Tại sự kiện công bố ở Louisiana, Giám đốc vận hành SpaceX Gwynne Shotwell cho biết dự án sẽ bao gồm hệ thống sản xuất nhiên liệu đẩy, phát điện, vận chuyển đường biển nước sâu, cơ sở xử lý phương tiện và có thể cả sân bay.

Bình Giang
Theo CNN, AP
#Cảng vũ trụ #SpaceX #Elon Musk #Starship

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