Người mẫu An Tây nói từng đề nghị giám định vân tay trên tang vật nhưng chưa được thực hiện

TPO - Trong 3 bị cáo là "người nổi tiếng" bị truy tố trong vụ án VN10, chỉ có người mẫu An Tây xin tự bào chữa. Bị cáo này mong xem xét lại hành vi tàng trữ trái phép 13,758 gam Ketamine.

Ngày 26/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Sau phần bào chữa của các luật sư, HĐXX cho các bị cáo tự bào chữa.

Trong số ba bị cáo là "người nổi tiếng" gồm Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (từng được gọi là "cô tiên từ thiện") và Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây), chỉ có An Tây tự bào chữa.

Phòng xử án tại T30 sáng nay 26/8. Ảnh: Tân Châu

Cụ thể, bị cáo Andrea Aybar Carmona mong HĐXX xem xét lại hành vi tàng trữ trái phép 13,758 gam Ketamine. Nữ người mẫu trình bày, rằng từ thời điểm bị bắt, bị cáo chưa thấy số ma túy này và có yêu cầu xét nghiệm dấu vân tay trên vật chứng để làm rõ có phải bị cáo đưa cho bị cáo Nguyễn Phương Đông hay không nhưng chưa được thực hiện.

Nữ bị cáo này cho biết, bản thân chịu trách nhiệm về số ma túy thu giữ tại nhà là 0,1184 gam Methamphetamine và 0,7524 gam cần sa.

Nữ người mẫu An Tây tại phòng xử án. Ảnh chụp qua màn hình.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, bị cáo Andrea Aybar Carmona đã cung cấp ma túy, chuẩn bị địa điểm để cùng một số người sử dụng ma túy, đồng thời tổ chức cho một người khác sử dụng. Bị cáo này bị Viện Kiểm sát đề nghị tổng mức án từ 9-11 năm tù về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, Chi Dân không tự bào chữa, nam ca sĩ bị cáo buộc cùng anh trai Nguyễn Trung Tín bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép. Viện Kiểm sát đề nghị phạt Chi Dân từ 7-8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nam ca sĩ Chi Dân tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng không tự bào chữa. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Trúc Phương từ 6-7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cơ quan Công tố xác định bị cáo này có vai trò tổ chức, chuẩn bị khí cười, ma túy dạng “nước vui”, thuốc lắc và các dụng cụ để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.