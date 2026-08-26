Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Báo Nga: Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, Hormuz có cơ hội mở cửa trở lại

Thái An

TPO - Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, theo thông tin được hãng thông tấn Nga RIA Novosti và hãng tin Trung Quốc Xinhua đăng tải sáng nay 26/8, dẫn các nguồn tin quân sự Pakistan và an ninh Iran.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận có thể được công bố chính thức trong những ngày tới. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận chính thức từ Washington hoặc Tehran về việc hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng quanh eo biển Hormuz. Pakistan đóng vai trò trung gian tích cực khi giới chức cấp cao nước này vừa có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Iran.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 25/8 cho biết các cuộc thảo luận giữa Pakistan và Iran đã đạt "tiến triển đáng kể", tập trung vào giảm căng thẳng, mở lại eo biển Hormuz và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột.

Hormuz - nút thắt quyết định số phận cuộc khủng hoảng

Eo biển Hormuz đang trở thành trọng tâm của mọi nỗ lực hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran.

Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại các vùng biển quốc tế của eo biển, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu nào tìm cách rải thủy lôi mới sẽ bị phá hủy.

Tuy nhiên, ngay cả khi hoạt động rà phá được cho là đã hoàn tất, hoạt động hàng hải qua Hormuz vẫn chưa trở lại bình thường. Reuters đưa tin, lượng dầu vận chuyển qua eo biển hiện chỉ khoảng 5 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với hơn 20 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bùng phát.

Đây là lý do bất kỳ thỏa thuận nào giữa Washington và Tehran liên quan đến Hormuz đều có thể lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Các thị trường đã phản ứng tích cực trước những tín hiệu ngoại giao mới. Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 26/8 khi giới đầu tư kỳ vọng nguồn cung có thể được khôi phục nếu việc đi lại qua Hormuz được nối lại. Reuters đưa tin, giá dầu Brent đã giảm hơn 2% trong phiên sáng, trong khi thị trường chứng khoán châu Á cũng phần nào hưởng lợi từ triển vọng hạ nhiệt căng thẳng.

img-1053.png
Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, theo thông tin được hãng thông tấn Nga RIA Novosti và hãng tin Trung Quốc Xinhua đăng tải sáng nay 26/8, dẫn các nguồn tin quân sự Pakistan và an ninh Iran. Minh hoạ: Special Eurasia.

Một hành lang hàng hải tạm thời có thể mở đường cho thỏa thuận lớn hơn

Song song với kênh Pakistan, Iran và Oman cũng đang đàm phán về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải qua Hormuz.

Theo AP, Iran và Oman đã đề xuất một hành lang hàng hải tạm thời, đồng thời bắt đầu các hoạt động rà phá thủy lôi và hướng tới xây dựng một tuyến hàng hải ổn định hơn về lâu dài.

Theo Financial Times, hai bên đang tiến tới một thỏa thuận tạm thời nhằm quản lý hoạt động vận tải qua eo biển, trong đó có việc thiết lập hành lang hàng hải và triển khai dự án rà phá thủy lôi. Tuy nhiên, Tehran được cho là vẫn yêu cầu Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân và khôi phục các miễn trừ đối với xuất khẩu dầu của Iran trước khi chấp nhận một cơ chế bảo đảm tự do hàng hải đầy đủ.

Từ chiến trường sang bàn đàm phán

Diễn biến mới cũng phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của Washington.

Theo Axios, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo với một số đồng minh rằng Washington đang chuyển trọng tâm từ khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới sang gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hải quân.

Trong khi đó, Iran tiếp tục phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và cảnh báo sẽ đáp trả nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị đe dọa. Tehran đồng thời duy trì yêu cầu Washington quay trở lại khuôn khổ thỏa thuận trước đó, với các điều khoản liên quan đến Hormuz và nới lỏng sức ép kinh tế.

Nếu thông tin do RIA Novosti dẫn nguồn Pakistan và Iran được xác nhận, việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn sẽ đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng.

Quan trọng hơn, cam kết bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz có thể tháo gỡ một trong những điểm nghẽn nguy hiểm nhất đối với kinh tế thế giới: sự gián đoạn dòng chảy dầu khí qua một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất hành tinh.

Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, theo thông tin được hãng thông tấn Nga RIA Novosti và hãng tin Trung Quốc Xinhua đăng tải sáng nay 26/8, dẫn các nguồn tin quân sự Pakistan và an ninh Iran.

Thái An
RIA-Novosti, Xinhua, Reuters, Global Times
#Iran #Mỹ #Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe