Cần Thơ truy điệu 38 liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập

TPO - Sáng 26/8, TP. Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn trong "Chiến dịch 500 ngày đêm", trong đó có liệt sĩ Nguyễn Thị Út - nữ du kích anh dũng hy sinh năm 1969, đã được tìm thấy hài cốt và xác định danh tính sau hơn nửa thế kỷ.

Lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ (phường Cái Răng). Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, TP. Cần Thơ cùng đại diện lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, thân nhân liệt sĩ...

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và TP. Cần Thơ dự lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ.

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Cần Thơ đã thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời. Đội tìm kiếm đã phối hợp đơn vị liên quan xác định thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, qua đó tìm kiếm, quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Cần Thơ (tại các xã: Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Vĩnh Viễn và Xà Phiên).

Trong số 38 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Cần Thơ, đã xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Thị Út - du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969, những hài cốt liệt sĩ còn lại đang thiếu thông tin. Toàn bộ hài cốt đã được lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN phục vụ xác định danh tính.

38 hài cốt liệt sĩ được quy tập đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.

Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn không ít liệt sĩ đang nằm lại đâu đó trong lòng đất mẹ mà chưa được tìm thấy. Đây là nỗi đau, niềm trăn trở của Đảng bộ, chính quyền các địa phương nói chung, của Cần Thơ và của biết bao gia đình liệt sĩ nói riêng phải chịu mất mát do chiến tranh để lại mà không có gì bù đắp được.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, để đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng với đồng chí, đồng đội. Đồng thời, địa phương cũng nỗ lực rà soát, xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thay mặt lãnh đạo thành phố gửi gắm những lời tri ân tới anh linh các liệt sĩ. Mỗi ngôi mộ, mỗi tấm bia liệt sĩ không chỉ khắc ghi một cái tên, mà cả một câu chuyện về lòng yêu nước, đức hy sinh và khí phách anh hùng. Những thế hệ của hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, TP. Cần Thơ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.

Đại tá Phạm Ngọc Quang - Chính ủy Bộ CHQS TP. Cần Thơ, khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ không dừng lại. Thời gian tới, các lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục rà soát, tìm kiếm tất cả các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn.

"Tổ chức tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ nào bị sót lại, để đưa các anh về an nghỉ cùng đồng đội. Đồng thời, đơn vị sẽ đẩy mạnh việc xác minh thân nhân, lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Đại tá Phạm Ngọc Quang nói.

Các đại biểu, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên thực hiện Lễ truy điệu 38 liệt sĩ.

Các đại biểu tiễn đưa 38 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.