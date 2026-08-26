Cảnh báo mã độc đặc biệt nguy hiểm tấn công điện thoại và hệ thống máy tính

TPO - Công an TP Hà Nội cảnh báo về sự xuất hiện của các chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm đang được các nhóm tin tặc khai thác, nhằm vào thiết bị di động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công an TP Hà Nội cảnh báo mã độc nguy hiểm.

RedHook nhắm trực tiếp vào điện thoại Android

Theo cảnh báo, RedHook là dòng mã độc gián điệp (Spyware/Trojan) thế hệ mới, đặc biệt nguy hiểm, nhắm trực tiếp vào các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.

Mã độc này chủ yếu được phát tán thông qua tin nhắn SMS giả mạo, các ứng dụng nhắn tin OTT như Zalo, Telegram hoặc các trang web mạo danh Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công TP Hà Nội, ứng dụng thuế eTax Mobile, ứng dụng định danh điện tử VNeID và các ngân hàng thương mại lớn.

Sau khi người dùng tải và cài đặt tệp APK độc hại, RedHook sử dụng giao diện giả mạo để lừa người dùng cấp quyền "Accessibility Services". Khi được cấp quyền, mã độc có thể kiểm soát giao diện người dùng mà không cần root thiết bị.

Từ đó, RedHook có khả năng tự động thực hiện các thao tác trên điện thoại để cấp thêm nhiều quyền nguy hiểm như đọc và gửi SMS, truy cập danh bạ, nhật ký cuộc gọi, bộ nhớ, ghi âm và vẽ đè lên màn hình.

Đáng chú ý, mã độc có thể âm thầm quay màn hình, ghi lại thao tác bàn phím, đọc tin nhắn chứa mã xác thực OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân nhạy cảm.

Theo cảnh báo, RedHook còn có khả năng tự động kích hoạt ứng dụng ngân hàng chính chủ trên thiết bị nạn nhân, khởi tạo lệnh chuyển tiền, tự điền mã OTP và duyệt giao dịch ngầm mà người dùng không hay biết.

Mã độc cũng đăng ký sự kiện khởi động lại hệ thống (BOOT_COMPLETED), qua đó tự động kích hoạt lại các tiến trình độc hại ngay cả khi thiết bị được khởi động lại.

StormEncryptor đe dọa hệ thống máy tính

Bên cạnh RedHook, Công an TP Hà Nội còn cảnh báo về mã độc tống tiền StormEncryptor do nhóm tin tặc chuyên nghiệp Storm-1175 triển khai.

StormEncryptor nhắm tới các hệ thống máy chủ Windows Server và máy trạm Windows Clients trong mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Theo cảnh báo, tin tặc lợi dụng lỗ hổng bảo mật đặc biệt nghiêm trọng CVE-2026-18577 trên nền tảng giám sát và quản trị hệ thống từ xa N-able N-central để chiếm quyền quản trị trung tâm quản lý tập trung.

Sau khi kiểm soát máy chủ N-central, tin tặc lợi dụng tính năng triển khai phần mềm tự động của hệ thống để đẩy mã độc StormEncryptor tới hàng loạt máy trạm và máy chủ trong mạng nội bộ trong thời gian ngắn.

Mã độc có khả năng ngừng các dịch vụ bảo mật và sao lưu, xóa các bản lưu dự phòng (Shadow Copies), sau đó mã hóa toàn bộ tệp dữ liệu bằng thuật toán mã hóa mạnh và để lại thông điệp tống tiền.

Không chỉ mã hóa dữ liệu, tin tặc còn thực hiện hành vi trích xuất, đánh cắp dữ liệu nhạy cảm trước khi mã hóa để đe dọa công bố.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dùng đặc biệt cảnh giác nếu thiết bị xuất hiện các dấu hiệu như ứng dụng lạ, màn hình tự nhảy hoặc tự thao tác, mất tiền bất thường, điện thoại nóng bất thường khi không sử dụng hoặc xuất hiện thông báo Wireless Debugging.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi nhiễm, người dùng cần thực hiện ngay quy trình cách ly mạng khẩn cấp, không tiếp tục nhập mật khẩu hoặc mã OTP trên thiết bị nghi nhiễm.

Đối với điện thoại, cần tắt Wi-Fi và kết nối 3G/4G/5G. Người dùng nên sử dụng một thiết bị sạch khác để đổi mật khẩu, đổi mã PIN và liên hệ ngay với ngân hàng để phong tỏa tài khoản, khóa thẻ khẩn cấp nếu cần thiết.

Đối với máy tính, máy chủ, cần ngắt dây mạng hoặc VLAN. Công an khuyến cáo tuyệt đối không khởi động lại máy chủ khi chưa sao lưu RAM.

Các đơn vị cần trích xuất nhật ký (log), tệp APK hoặc tệp bị mã hóa để trao đổi với Công an TP Hà Nội. Sau đó, thực hiện cài đặt lại hệ điều hành hoặc firmware sạch, vá toàn bộ lỗ hổng bảo mật và khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu offline an toàn theo quy tắc 3-2-1.

Không cài ứng dụng và mở liên kết không rõ nguồn gốc

Trước nguy cơ từ các loại mã độc trên, Công an TP Hà Nội đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước.

Người dùng được khuyến cáo tuyệt đối không bấm vào các liên kết lạ được gửi qua email, SMS, Zalo và các ứng dụng OTT; không tải hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các tệp APK trên điện thoại Android; không mở hoặc giải nén các tệp đính kèm lạ.

Các ứng dụng chỉ nên được cài đặt từ những cửa hàng ứng dụng chính thức như Google Play Store và Apple App Store. Người dùng cũng cần kiểm tra kỹ quyền mà ứng dụng yêu cầu trước khi chấp thuận.

Việc chủ động cảnh giác với các liên kết, ứng dụng và tệp không rõ nguồn gốc là biện pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ thiết bị cá nhân và hệ thống thông tin bị xâm nhập, đánh cắp dữ liệu hoặc chiếm quyền kiểm soát.