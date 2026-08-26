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Phân luồng giao thông phục vụ trận chung kết ASEAN Cup 2026

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ phục vụ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ngày 26/8.

Việc phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện được thực hiện từ 14h ngày 26/8 đến hết ngày 26/8.

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Lực lượng CSGT phân luồng giao thông.

Trong khoảng thời gian đó, Công an Hà Nội thực hiện tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo).

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai III trên cao,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo các quyết định của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách, hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung của thông báo.

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự,an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Thanh Hà
#Phân luồng giao thông #Bóng đá #Chung kết #ASEAN CUP 2026 #Đội tuyển Việt Nam #Đội tuyển Thái Lan

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