Anh hùng Lao động Thân Đức Nam làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam

TPO - Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tín nhiệm hiệp thương bầu ông Thân Đức Nam - Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khóa IV, Anh hùng Lao động làm Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khóa mới.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể.

Đại hội với chủ đề: “Danh dự là trên hết, đoàn kết là sức mạnh, vì nghĩa tình đồng đội, vì xã hội phát triển, phồn vinh và hạnh phúc”.

Đại hội Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ V. Ảnh: Như Ý

Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương bầu cử Ban Chấp hành; Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Cựu TNXP Việt Nam; danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa V là ông Thân Đức Nam.

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa V là ông Nguyễn Văn Đính (SN 1965), Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hà Nội.

Ông Thân Đức Nam - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa V. Ảnh: Như Ý

Ông Thân Đức Nam (SN 1958) hiện là Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Chi bộ; là Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV. Ông Nam nguyên là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2011 - 2016, thuộc đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng. Ông từng làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5) thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2011, ông được phong Anh hùng Lao động thời kì đổi mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ V là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại hội cũng phát động hai phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội, Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi” và “Vì phát triển đất nước, Hội thi đua hoàn thành mục tiêu Đảng và Nhà nước giao”.

Đại hội đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy phẩm chất, truyền thống của lực lượng TNXP, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.