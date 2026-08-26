Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Anh hùng Lao động Thân Đức Nam làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam

Xuân Tùng - Như Ý

TPO - Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tín nhiệm hiệp thương bầu ông Thân Đức Nam - Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khóa IV, Anh hùng Lao động làm Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khóa mới.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể.

Đại hội với chủ đề: “Danh dự là trên hết, đoàn kết là sức mạnh, vì nghĩa tình đồng đội, vì xã hội phát triển, phồn vinh và hạnh phúc”.

tp-daihoi.jpg
Đại hội Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ V. Ảnh: Như Ý

Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương bầu cử Ban Chấp hành; Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Cựu TNXP Việt Nam; danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa V là ông Thân Đức Nam.

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa V là ông Nguyễn Văn Đính (SN 1965), Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hà Nội.

tp-thanducnam-chutich-cuutnxp.jpg
Ông Thân Đức Nam - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa V. Ảnh: Như Ý

Ông Thân Đức Nam (SN 1958) hiện là Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Chi bộ; là Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV.

Ông Nam nguyên là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2011 - 2016, thuộc đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng.

Ông từng làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5) thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2011, ông được phong Anh hùng Lao động thời kì đổi mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ V là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại hội cũng phát động hai phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội, Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi” và “Vì phát triển đất nước, Hội thi đua hoàn thành mục tiêu Đảng và Nhà nước giao”.

Đại hội đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy phẩm chất, truyền thống của lực lượng TNXP, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Xuân Tùng - Như Ý
#Đại hội Hội cựu TNXP Việt Nam #Hội cựu TNXP Việt Nam #cựu TNXP #ông Thân Đức Nam #Anh hùng lao động #thanh niên xung phong #Chủ tịch T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam #nhiệm kỳ 2026-2031 #khóa V

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe