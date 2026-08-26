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Hai tàu cá neo ở âu thuyền tại Huế bốc cháy dữ dội lúc sáng sớm

Ngọc Văn

TPO - Hai tàu cá công suất lớn neo đậu tại khu vực âu thuyền Thuận An (TP. Huế) bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng. Lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện, khống chế đám cháy sau gần 2 giờ.

Sáng 26/8, Công an phường Thuận An (TP. Huế) phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế khẩn trương dập tắt vụ cháy xảy ra đối với hai tàu cá đang neo đậu tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương.

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Hiện trường vụ hai tàu cá bị cháy khi neo đậu tại âu thuyền Thuận An, Huế.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an phường Thuận An tiếp nhận tin báo của người dân về việc hai tàu cá mang số hiệu TTH-92646TS và TTH-92809TS bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại âu thuyền An Dương. Hai phương tiện này có chiều dài từ 15,5 - 16,5 m, công suất từ 740 - 750CV, do các ngư dân trú tại phường Thuận An làm chủ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Thuận An có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra vụ việc.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP. Huế đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 28 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Sau gần 2 giờ nỗ lực khống chế đám cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cả hai tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; thiệt hại tài sản hiện được thống kê.

Ngọc Văn
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