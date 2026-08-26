5.300 tỷ đồng cho 28 nhiệm vụ công nghệ chiến lược: ‘Chốt’ hạn cuối năm phải có sản phẩm

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, cơ quan phải quyết liệt hơn trong triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; phấn đấu từ nay đến cuối năm 2026 phải có một vài sản phẩm về công nghệ chiến lược.

5.300 tỷ đồng cho 28 nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Sáng 26/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược, chủ trì cuộc họp chuyên đề về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Thông tin tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân cho biết, đến nay việc triển khai các nhiệm vụ cơ bản không còn vướng mắc. Qua rà soát, hiện có 28 đề xuất nhiệm vụ về công nghệ chiến lược của 8/10 bộ, cơ quan với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.300 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân. Ảnh: VGP

Đến ngày 24/8, Bộ KH&CN đã tổ chức thẩm định 27/28 hồ sơ. Cụ thể, có 9 nhiệm vụ đã hoàn thành thẩm định, được kết luận đủ điều kiện phê duyệt, hồ sơ đã hoàn thiện của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ KH&CN. Các bộ, cơ quan chủ trì có trách nhiệm khẩn trương phê duyệt nhiệm vụ theo thẩm quyền trong tháng 8/2026 và triển khai các bước tiếp theo.

Đối với các địa phương, đến ngày 20/8, Bộ KH&CN đã nhận được 85 ý tưởng đề xuất bài toán, nhiệm vụ công nghệ chiến lược của 15 địa phương. Các đề xuất tập trung chủ yếu vào UAV, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, blockchain, công nghệ tế bào, y học cá thể hóa, công nghệ gen và công nghệ sinh học.

Đánh giá của Bộ KH&CN cho thấy, tiến độ phê duyệt nhiệm vụ còn chậm, đến ngày 24/8, đã tổ chức thẩm định 27/28 nhiệm vụ, trong đó 9 nhiệm vụ đã được kết luận đủ điều kiện, nhưng chưa có nhiệm vụ nào được phê duyệt.

Khẩn trương phê duyệt các nhiệm vụ đủ điều kiện

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, các cơ quan vẫn chưa thực sự quyết liệt, những khó khăn đã được nhận diện nhưng chưa tập trung giải quyết dứt điểm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: VGP

Đối với 9 hồ sơ đã được thẩm định, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ phê duyệt trước ngày 28/8. Những nhiệm vụ đã đủ điều kiện, hồ sơ đã gửi các bộ, phải khẩn trương rà soát lại và thực hiện việc phê duyệt theo thẩm quyền.

Đối với 13 nhiệm vụ đã được Hội đồng thẩm định cho ý kiến, Bộ KH&CN có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo thẩm định trong ngày 28/8; đến ngày 5/9 phải phê duyệt xong, để có 21 nhiệm vụ bắt tay vào các công việc tiếp theo.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu phải phân loại rõ những nội dung trùng lặp, những nội dung có thể dùng chung và những mô hình từ Trung ương có thể nhân rộng để xác định phần việc địa phương triển khai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý các bộ, ngành, cơ quan liên quan sau cuộc họp triển khai ngay những nhiệm vụ được giao, với tinh thần quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, phấn đấu cuối năm 2026 có một vài sản phẩm về công nghệ chiến lược.