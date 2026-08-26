Triển khai Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch TPHCM nói 'thời cơ đã đến'

TPO - Triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Thể chế đã có, thời cơ cũng đã đến, vấn đề còn lại là tinh thần thực hiện”.

Sáng 26/8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức chỉ sau 2 ngày Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, khóa XVI.

Đột phá từ Luật Thủ đô

Quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Luật Phát triển đô thị, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh Luật Phát triển đô thị lần đầu tiên được xây dựng và tổ chức thi hành nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển đô thị đặc biệt trong bối cảnh đất nước hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số và TPHCM là một trong những đô thị được hưởng nhiều cơ chế đặc thù từ đạo luật này.

Luật Phát triển đô thị tạo khung thể chế mới, phân quyền mạnh hơn, tạo cơ chế để giải quyết triệt để các điểm nghẽn, khơi thông, huy động tối đa nguồn lực và hình thành những mô hình kinh tế mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Kế thừa, vận dụng những nội dung phù hợp của Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã thể hiện bước chuyển đột phá: từ ngoại lệ thành thí điểm; thể chế thí điểm thành thể chế ổn định. Với luật này, thể chế của thành phố đã có bước phát triển vượt bậc từ các nghị quyết đặc thù còn phân tán sang một khung pháp lý ổn định, dài hạn.

Dẫn chứng trên lĩnh vực phát triển kinh tế, ông Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ Luật Phát triển đô thị trao thẩm quyền cho TPHCM quyết định thành lập, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do gắn với hệ thống cảng biển quốc tế. Tại đây, nhà đầu tư nước ngoài được miễn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế và không cần phải có dự án đầu tư. Đồng thời, cho phép phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu dự án để huy động vốn; cấp phép ngân hàng đầu tư và tổ chức các giao dịch, dịch vụ tài chính thế hệ mới.

Lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương tham dự hội nghị quán triệt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin: Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10 tới. Các chính sách ưu đãi thuế đặc thù bắt đầu áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027. Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2027 để chuyển tiếp đồng bộ sang Luật này.

Theo tính toán, kể từ thời điểm có chủ trương bắt đầu thực hiện thành lập Ban Chỉ đạo thành phố cho đến ngày Luật được thông qua là 159 ngày.

"Thể chế, thời cơ đã đến"

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được quán triệt các nội dung chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch thực hiện của UBND TPHCM và thực hiện đợt thi đua cao điểm để triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Được, Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nêu rõ quan điểm là phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, thống nhất của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và thành phố, giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Cùng với đó, việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Chỉ thị là chuyển đổi đột phá về tư duy, từ quản lý, tiền kiểm sang kiến tạo phát triển và hậu kiểm, khai thác tối đa các không gian phát triển của thành phố (không gian biển, không gian ngầm, khu thương mại tự do, cơ chế sandbox…).

Theo ông Nguyễn Văn Được, điểm đặc biệt của Luật Phát triển đô thị là thay vì trước đây các văn bản dưới luật được Trung ương ban hành, các bộ ngành tham mưu Chính phủ ban hành, thì lần này thành phố sẽ ban hành các văn bản thi hành để triển khai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định: Thể chế đã có, thời cơ cũng đã đến, vấn đề còn lại là tinh thần thực hiện.

Tại hội nghị, ông Được phát động đợt thi đua 30 ngày đêm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị.

“Trọng tâm của đợt thi đua là khẩn trương xây dựng và hoàn thiện, ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản, các nghị định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Đồng thời, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng luật có hiệu lực nhưng cơ chế thực hiện vẫn còn chờ, làm lỡ cơ”, người đứng đầu chính quyền TPHCM nêu rõ.