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Xã hội

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Ngô Tùng

TPO - Đoàn đại biểu TPHCM thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Sáng 26/8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) và Nghĩa trang TPHCM (phường Linh Xuân), đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang, những người đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM dâng hoa tưởng tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân. Ảnh: Hữu Tân
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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
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Lãnh đạo TPHCM đến các phần mộ thắp hương.
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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Nghĩa trang TPHCM.
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Lãnh đạo TPHCM thắp nén hương tưởng nhớ, tri ân các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn), đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển.

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Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài của Người trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Việt Dũng

Đoàn đã đến Bảo tàng Tôn Đức Thắng dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Ngô Tùng
#lãnh đạo TPHCM #dâng hoa #dâng hương #Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM #tưởng niệm #Anh hùng liệt sĩ #Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

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