Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tháo gỡ chính sách cho cựu thanh niên xung phong

TPO - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ V, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh yêu cầu Hội đổi mới phương thức hoạt động của hội theo hướng thiết thực, gần hội viên và hiệu quả hơn; phối hợp giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho các cựu TNXP, nhất là những trường hợp không còn giấy tờ gốc, TNXP tham gia sau năm 1975.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể.

Đại hội với chủ đề: “Danh dự là trên hết, đoàn kết là sức mạnh, vì nghĩa tình đồng đội, vì xã hội phát triển, phồn vinh và hạnh phúc”. Đại hội có sự tham dự của 281 đại biểu chính thức đại diện hơn 409 nghìn hội viên.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Đại hội đã nhận được lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Dự phiên trọng thể Đại hội có bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước có bà Nguyễn Thị Kim Ngân – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Diễn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ.

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa IV, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: Như Ý

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử, tăng cường đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Cuộc vận động lớn “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và 2 phong trào thi đua “Vì nghĩa tình đồng đội mỗi cựu TNXP làm nhiều việc tốt”; “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội” ngày càng thu hút được đông đảo hội viên, tổ chức Hội các cấp tham gia.

Đồng thời, giải quyết được nhiều nội dung trong công tác an sinh xã hội ngay trong nội bộ tổ chức Hội Cựu TNXP các cấp, mang lại hiệu quả cụ thể cả về nhận thức và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ông Thân Đức Nam - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam﻿ phát biểu tại đại hội. Ảnh: Như Ý

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại hội cũng phát động hai phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội, Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi” và “Vì phát triển đất nước, Hội thi đua hoàn thành mục tiêu Đảng và Nhà nước giao”. Đại hội đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy phẩm chất, truyền thống của lực lượng TNXP, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa V﻿. Ảnh: Như Ý

Mãi sáng ngời tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch Quốc hội, đã ôn lại truyền thống 76 năm vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và thấu hiểu những hy sinh to lớn của các thế hệ TNXP.

Trong tổng số hơn 65 vạn TNXP, đã có hơn 6.800 người anh dũng hy sinh; trên 41.000 thương binh và hơn 15.600 người mang trong mình vết thương chất độc hóa học. Hiện có hơn 5.600 nữ cựu TNXP sống cô đơn, không nơi nương tựa.

“Những hy sinh, cống hiến thầm lặng mà vĩ đại ấy là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng yêu nước nồng nàn, là tấm gương sáng ngời cho thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ”, bà Nguyễn Thị Hồng khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Đánh giá về hoạt động của Hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao, trong 22 năm qua, Hội Cựu TNXP Việt Nam đã thực sự trở thành chỗ dựa ấm áp cho hội viên cả nước.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe và tác động của dịch bệnh, các cấp Hội vẫn bền bỉ thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp giải quyết chính sách và đẩy mạnh phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”. Đặc biệt, Hội tiếp tục được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ là một trong 29 hội quần chúng quan trọng theo Kết luận số 230 của Bộ Chính trị.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị, Hội Cựu TNXP Việt Nam tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống TNXP. Phát huy tốt hơn nữa vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP.

Đồng thời, chăm lo đời sống hội viên; quan tâm, hỗ trợ kịp thời những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, để hội thực sự là mái nhà chung ấm áp của cựu thanh niên xung phong.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội Cựu TNXP Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần hội viên và hiệu quả hơn; từng bước xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu hội viên; tăng cường kết nối thông tin giữa các cấp hội.

Phát huy vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước.

Ông Vũ Trọng Kim trao kỷ niệm chương cho 8 cá nhân có nhiều đóng góp cho tổ chức Hội và lực lượng TNXP Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Dịp này, Hội Cựu TNXP Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Cựu Thanh niên xung phong” đối với 8 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho tổ chức Hội và lực lượng TNXP Việt Nam.