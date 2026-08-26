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Sức khỏe

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Vụ cả trăm người đau bụng, nôn ói do ăn bánh mì thập cẩm: Thêm 45 người nhập viện

Tiền Lê

TPO - Thêm 45 trường hợp phải nhập viện vì có biểu hiện đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt sau khi ăn bánh mì thập cẩm của hộ kinh doanh Bin Bin (đường Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai), nâng tổng số người bị lên 150.

Ngày 26/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có báo cáo gửi UBND tỉnh này về việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh Bin Bin, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, lực lượng chức năng ghi nhận thêm 45 trường hợp nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì của hộ kinh doanh Bin Bin, nâng tổng số người bị lên 150 người.

Sức khỏe các trường hợp hiện tại ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hoặc tử vong. Thực phẩm nghi ngờ liên quan là bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo rim).

Lực lượng chức năng đã thu thập mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm. Hiện chưa có kết quả kiểm nghiệm, xét nghiệm nên chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân, tác nhân gây ra các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

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Tiệm bánh mì của Hộ kinh doanh Bin Bin khá nổi tiếng ở phường An Khê.

Hiện Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Khê, Trung tâm Y tế An Khê tập trung nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, theo dõi và điều trị người bệnh liên quan đến vụ việc. Cùng với đó, tổ chức phân loại, đánh giá tình trạng người bệnh, kịp thời xử trí và chuyển tuyến đối với các trường hợp cần thiết theo tình trạng bệnh và khả năng chuyên môn của đơn vị.

Trước đó, Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng thời gian từ 20h ngày 23/8 đến 17h30 ngày 24/8, nhiều người đã mua bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin về sử dụng.

Đến khoảng 19h ngày 24/8, nhiều người lần lượt xuất hiện các triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt và phải đến nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Khê.

Theo thông tin do ông Nguyễn Văn Khanh (chủ cơ sở cung cấp), trung bình mỗi ngày hộ kinh doanh Bin Bin bán ra thị trường khoảng 200 ổ bánh mì các loại (từ 6h đến 21h hàng ngày).

Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm nghi ngờ đây là vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì thập cẩm mua tại hộ kinh doanh Bin Bin.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 20h ngày 23/8 đến 21h ngày 24/8, nhiều trường hợp nêu trên đã mua bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo rim) tại hộ kinh doanh Bin Bin về sử dụng. Sau khi ăn bánh mì không lâu, các bệnh nhân lần lượt bị đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt. Tính đến 15h ngày 25/8, Khoa Cấp cứu tích cực và hồi sức chống độc Trung tâm Y tế An Khê tiếp nhận, xử trí 105 trường hợp bệnh nhân vào viện với tình trạng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và có sốt nghi do ngộ độc thức ăn.

Tiền Lê
#ngộ độc thực phẩm #Gia Lai #bánh mì thập cẩm #Bin Bin #sức khỏe #điều tra #xác định nguyên nhân #thực phẩm bẩn #Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

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