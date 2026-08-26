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Pháp luật

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Tuyên án chủ phòng khám nha khoa dùng vũ lực với khách hàng

Tân Châu

TPO - Sau mâu thuẫn với khách hàng về việc niềng răng, chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (TPHCM) đã dùng gậy kim loại ghì cổ khách, đập điện thoại và ném kính. Sai phạm của bà Chinh vừa bị tòa án tuyên phạt tù.

Ngày 26/8, TAND Khu vực 7, TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (41 tuổi, chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh bồi thường 54 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và chi phí điều trị phát sinh cho bà Nguyễn Thị Tiền Thảo (nữ khách hàng bị đánh) và 10 triệu đồng cho người bạn đi cùng với bà Thảo.

Đối với yêu cầu bồi thường chi phí làm răng 800 triệu đồng và các chi phí khác, HĐXX tuyên tách ra thành vụ kiện khác khi bị hại có yêu cầu.

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Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại Cơ quan công an. Ảnh: C.A

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chinh từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và gửi lời xin lỗi đến bà Thảo.

Mâu thuẫn từ việc niềng răng

Theo nội dung vụ án, tháng 8/2021, bà Chinh nhận niềng răng cho bà Nguyễn Thị Tiền Thảo với giá 20 triệu đồng. Sau khi tháo niềng ngày 22/8/2025, bà Thảo cho rằng răng bị đau, ảnh hưởng đến xương và thẩm mỹ nên yêu cầu phòng khám khắc phục, bồi thường.

Hai bên không thống nhất được hướng giải quyết. Ngày 27/8/2025, bà Thảo đến phòng khám yêu cầu cắt nướu và mua 3 tuýp tẩy trắng răng với tổng số tiền 4,4 triệu đồng nhưng không thanh toán vì cho rằng phòng khám chưa giải quyết xong việc chỉnh sửa răng.

Chiều 3/9/2025, bà Thảo cùng một người quen đến phòng khám yêu cầu bồi thường. Bà Chinh không nhận lỗi và yêu cầu bà Thảo ra về. Tuy nhiên, bà Thảo vẫn ngồi trên ghế sofa, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Trong lúc tranh cãi, bà Chinh cầm một cây gậy kim loại dí vào cổ bà Thảo rồi kéo người này xuống đất. Bà Chinh còn giật điện thoại của bà Thảo ném xuống đất và giật mắt kính của bà này.

Người quen đi cùng bà Thảo dùng điện thoại ghi lại diễn biến sự việc. Bà Chinh tiếp tục tìm cách giật điện thoại nhưng được chồng cùng những người có mặt can ngăn.

Tân Châu
#Nguyễn Thị Tuyết Chinh #Nha khoa Tuyết Chinh #TAND TPHCM #Gây rối trật tự công cộng #Gậy kim loại #Hành hung khách hàng

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