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Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng sau những vụ mất tích gây rúng động tại đảo Jeju

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi tăng cường trách nhiệm giải trình của cảnh sát sau khi dư luận nước này phẫn nộ về cách xử lý một loạt vụ mất tích trên đảo Jeju.

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: SBS News)

"Cảnh sát có khả năng nắm giữ quyền lực lớn nhất trong số các cơ quan nhà nước”, ông Lee phát biểu tại cuộc họp nội các, đồng thời cho biết công chúng đang đặt câu hỏi liệu lực lượng này có đủ khả năng gánh vác trọng trách đó hay không.

"Trách nhiệm phải được tăng cường tương xứng với quy mô quyền hạn”, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh.

Trước đó, theo cơ quan chức năng, thi thể của bốn người được báo cáo mất tích tại đảo Jeju đã được tìm thấy trong khoảng thời gian ba ngày, tính đến 24/8.

Những cáo buộc này đã khiến cảnh sát phải rà soát lại toàn bộ 298 vụ báo cáo người mất tích. Theo truyền thông địa phương, khoảng 10 vụ đang được xem xét lại do nghi ngờ bị đóng hồ sơ một cách không thỏa đáng.

Một trong số đó là vụ việc của Jang Mi-ran, người phụ nữ 37 tuổi mà vụ mất tích của cô đã gây tranh cãi trên toàn quốc, sau khi cảnh sát bị cáo buộc đã đóng hồ sơ mà không xác minh liệu cô có an toàn hay không. Thi thể của cô được tìm thấy hôm 24/8, 104 ngày sau khi cô mất tích.

Vụ còn lại liên quan đến một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Sau lần báo cáo mất tích đầu tiên không có kết quả, gia đình ông đã báo cáo lại với cơ quan chức năng dẫn đến một cuộc tìm kiếm mới và kết thúc bằng việc tìm thấy thi thể của ông.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân Jang Mi-ran. (Ảnh: Reuters)
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Thi thể Jang Mi-ran được tìm thấy. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Yonhap cho biết, tòa án đã ra lệnh bắt giữ một viên sĩ quan xử lý các vụ việc nói trên vào ngày 25/8, với cáo buộc lơ là nhiệm vụ, làm giả hồ sơ điện tử chính thức và cản trở hoạt động công vụ. Theo lời một quan chức cảnh sát, viên sĩ quan này đã phủ nhận các cáo buộc và khẳng định mình có liên lạc với những người mất tích để xác nhận rằng họ an toàn trước khi đóng hồ sơ.

Vụ bê bối nói trên đã buộc quyền Cảnh sát trưởng Quốc gia Yoo Jae-seong phải lên tiếng xin lỗi và cam kết thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.

"Chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ hệ thống và thực hiện các cải cách về mặt quy định để đảm bảo chuyện này không bao giờ tái diễn”, ông Yoo nói, đồng thời cam kết sẽ xem xét lại tất cả các vụ việc do viên cảnh sát liên quan trực tiếp xử lý.

Minh Hạnh
Reuters
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