Phương Mỹ Chi sau đám cưới hơn 14 triệu lượt xem

TPO - Sau 12 ngày phát hành, MV đám cưới của Phương Mỹ Chi đạt 14 triệu lượt xem và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng YouTube Music tại Việt Nam. Nữ ca sĩ tiếp tục công bố album mới cùng kế hoạch tổ chức đêm nhạc bán vé đầu tiên.

Sau đám cưới gây sốt với 14 triệu lượt xem ở MV vừa phát hành, Phương Mỹ Chi công bố dự án Dân chơi dân ca tại TPHCM. Đây là album phòng thu tiếp theo của nữ ca sĩ sau gần ba năm kể từ Vũ trụ cò bay.

Thiên đường với người thương sau 12 ngày ra mắt đạt 14 triệu lượt xem, giữ vị trí số một trên các bảng xếp hạng Video Daily và Song Weekly của YouTube Music Việt Nam.

Phương Mỹ Chi đạt thành tích ổn sau khi trở lại cùng Thiên đường với người thương.

“Ban đầu, Thiên đường với người thương chỉ là ca khúc pop đơn thuần. Vì tôi, DTAP và ê-kíp đều yêu thích nên muốn đưa bài hát vào album Dân chơi dân ca”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Để sản phẩm phù hợp định hướng chung, ê-kíp lựa chọn chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ.

Phương Mỹ Chi dành thời gian nghe các bài hát truyền thống, tìm hiểu nhạc cụ và giai điệu dân gian.

Sau khi MV phát hành, một số khán giả nhận ra câu “Về bên em múa đàn hát ca” có nét tương đồng với giai điệu trong một bài lý Khmer Nam Bộ.

“Tôi đã nghe nhiều bài hát truyền thống Khmer Nam Bộ để tìm hiểu chất liệu và ngôn ngữ âm nhạc. Khi nghe nhiều lần, những giai điệu ấy dần thấm vào quá trình sáng tác”, cô nói.

MV tái hiện lễ cưới Khmer Nam Bộ với nhạc ngũ âm, điệu múa, trang phục truyền thống và tục buộc chỉ đỏ. Phương Mỹ Chi cho biết ê-kíp muốn đặt các yếu tố văn hóa trong câu chuyện tình yêu của hai nhân vật, thay vì sử dụng như phần trang trí.

Thiên đường với người thương mở đường cho Dân chơi dân ca. Album gồm 10 ca khúc, dự kiến phát hành trên các nền tảng nhạc số ngày 27/8.

Hình ảnh "đám cưới Phương Mỹ Chi" gây chú ý thời gian qua.

Phương Mỹ Chi và DTAP tiếp tục kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu dân gian, nhưng mở rộng phạm vi đến 8 loại hình văn hóa thuộc nhiều vùng miền. Mỗi bài hát được xây dựng từ một không gian văn hóa hoặc loại hình nghệ thuật khác nhau, đi qua các vùng đất từ Bắc vào Nam, từ cao nguyên đến đồng bằng.

Ca sĩ sinh năm 2003 giải thích “dân chơi” trong tên album không nói về phong cách sống. Cụm từ được sử dụng để chỉ tâm thế chủ động và mạnh dạn của người trẻ khi tiếp cận yếu tố truyền thống, có thể hiểu nôm na đó là cách chơi chữ của cụm "người dân chơi dân ca".

Tiến sĩ, NSND Bạch Tuyết làm cố vấn cho Phương Mỹ Chi.

DTAP tiếp tục đứng sau Phương Mỹ Chi sau thành công của Vũ trụ cò bay.

“Dân ca không phải điều xa cách. Ai cũng có thể bước vào thế giới này, hát những câu hát của cha ông và tiếp tục gìn giữ theo cách riêng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong quá trình chuẩn bị album, nữ ca sĩ và ê-kíp đến Trà Vinh, An Giang để tìm hiểu đời sống văn hóa tại địa phương. Những chuyến đi giúp nhóm tiếp cận chất liệu từ cộng đồng, thay vì chỉ dựa trên sách vở và tư liệu có sẵn.

Sau khi phát hành album, Phương Mỹ Chi tổ chức đêm nhạc Dân chơi dân ca tại TPHCM ngày 3/10. Cô gọi đây là hoạt động mình “mong đợi nhất” trong dự án.

Đêm nhạc đánh dấu lần đầu Phương Mỹ Chi thực hiện đêm diễn bán vé riêng. Một phần lợi nhuận dự kiến được dành cho hoạt động liên quan đến việc duy trì và phát triển không gian văn hóa.