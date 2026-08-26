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Sức khỏe

Tăng cường tiếp cận thông tin khoa học về sức khỏe sinh sản cho cộng đồng

P.V

Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA), Bayer Việt Nam và Pharmacity vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, nhằm thúc đẩy các hoạt động truyền thông, giáo dục về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Trong khuôn khổ hợp tác, các bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình cung cấp thông tin khoa học, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu cộng đồng, đặc biệt hướng đến thanh thiếu niên, qua đó nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản.

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Lễ ký kết hợp tác biên bản ghi nhớ giai đoạn 2026 - 2030 giữa Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA), Bayer Việt Nam và Pharmacity. Ảnh: Thanh Bình.

Mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin sức khỏe

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới năng động với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cùng với đó là các mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng hệ sinh thái nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng xây dựng những gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc và bền vững. Việc cung cấp các nguồn thông tin khoa học, chính xác và phù hợp được kỳ vọng giúp mỗi cá nhân có thêm cơ sở để chủ động chăm sóc sức khỏe và đưa ra những lựa chọn phù hợp cho bản thân, gia đình.

Ông Đinh Huy Dương, Phó chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, cho biết việc cung cấp thông tin khoa học, chính xác và phù hợp về sức khỏe sinh sản có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp mỗi cá nhân và gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị cho việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái.

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Ông Đinh Huy Dương, Phó chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Thanh Bình.

Các nội dung tuyên truyền sẽ được xây dựng theo hướng dễ hiểu, gần gũi với cộng đồng. Các kênh tư vấn linh hoạt cũng được tăng cường để người dân có thể tiếp cận thông tin phù hợp với nhu cầu và nhịp sống hiện đại.

Kết nối thế mạnh, hướng tới lợi ích cộng đồng

Biên bản ghi nhớ được xây dựng trên sự kết hợp giữa chuyên môn về sức khỏe sinh sản, năng lực khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận trực tiếp với cộng đồng.

VINAFPA đóng góp kinh nghiệm trong lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, cùng mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên và hoạt động cộng đồng.

Bayer Việt Nam đóng góp năng lực khoa học và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ xây dựng các nội dung truyền thông dựa trên cơ sở khoa học.

Trong khi đó, Pharmacity với hệ thống nhà thuốc và nền tảng số đa dạng sẽ là cầu nối hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và giải pháp chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy đến người dân.

Ông Maximilian Rummert, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh các kênh thông tin ngày càng đa dạng, việc tiếp cận những nguồn thông tin khoa học, đáng tin cậy về sức khỏe sinh sản có ý nghĩa đối với sức khỏe phụ nữ, hạnh phúc gia đình và chất lượng cuộc sống. Thông qua hợp tác, các bên hướng tới mở rộng hoạt động truyền thông giáo dục và tư vấn phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Nỗ lực này cũng gắn với cam kết toàn cầu của Bayer trong việc hỗ trợ phụ nữ tại nhiều quốc gia tiếp cận thông tin và các lựa chọn kế hoạch hóa gia đình hiện đại an toàn, dựa trên nền tảng khoa học và sự đồng hành của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

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Ông Maximilian Rummert, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam cho biết hợp tác này hướng tới mở rộng hoạt động truyền thông giáo dục và tư vấn phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của cộng đồng. Ảnh: Thanh Bình.

Mục tiêu của chương trình là giúp người dân có thêm cơ sở để chủ động chăm sóc sức khỏe, đưa ra quyết định phù hợp về thời điểm và khoảng cách giữa các lần mang thai, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và gia đình.

Các hoạt động trong giai đoạn 2026–2030 cũng hướng tới nâng cao kiến thức và thúc đẩy hành vi tích cực về sức khỏe sinh sản, góp phần phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, cho biết với mạng lưới nhà thuốc và đội ngũ dược sĩ thường xuyên tương tác với người dân, Pharmacity kỳ vọng có thể cùng các đối tác triển khai những hoạt động thiết thực, tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Biên bản ghi nhớ được ký ngày 24/8, mở đầu cho chương trình hợp tác kéo dài 5 năm giữa ba bên.

P.V
#sức khỏe sinh sản #hợp tác #giáo dục #cộng đồng #Bayer #Pharmacity #VINAFPA

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