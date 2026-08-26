Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành Thủ đô

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 26/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đợt 2/9/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên có 160 đảng viên (Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 75 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 14 đảng viên và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 71 đảng viên).

Tại buổi lễ, có 53 đảng viên đủ điều kiện sức khỏe để đón nhận Huy hiệu Đảng (trong đó có 25 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 24 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng). Đối với 107 đảng viên vì lý do sức khỏe không tham dự được buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các xã, phường trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm quý trọng, sự tri ân sâu sắc và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; khẳng định, đây là niềm vinh dự của mỗi đảng viên, mỗi gia đình, đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong hành trình 81 năm rất đỗi vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, mỗi thắng lợi đều được làm nên bằng sức mạnh của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên trong đó có các đảng viên được trao Huy hiệu hôm nay.

Các đảng viên đã đi qua chiến tranh và hòa bình, qua những năm tháng đất nước còn nô lệ, bị chia cắt, bao vây, cấm vận; qua công cuộc giành độc lập, thống nhất, khôi phục, kiến thiết đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nhiều đảng viên từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nhiều người công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và tại cơ sở; nhiều đồng chí dành cả cuộc đời gắn bó với nhà máy, công trường, trường học, bệnh viện, hợp tác xã, thôn xóm và khu dân cư nhưng đều sáng lên những phẩm chất chung: trung thành, tận tụy, kiên cường, khiêm nhường; gần dân, trọng dân, tin dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Tất cả những điều đó đã góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố tổ chức, giữ gìn đoàn kết và làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao huy hiệu tặng các đảng viên lão thành. Ảnh: TTXVN.



Lý tưởng cách mạng được thể hiện bằng sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn; chân thành cảm ơn các gia đình – những người đã sẻ chia gian khổ, chấp nhận nhiều hy sinh, mất mát, luôn là hậu phương vững chắc để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, với nước, với dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và khát vọng rất lớn. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo người có công. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao huy hiệu tặng các đảng viên. Ảnh: HNM.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Thủ đô Hà Nội, nhấn mạnh, Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu; tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; đi đầu trong xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị đô thị hiện đại và chăm lo đời sống nhân dân.

Hà Nội cũng đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân Hà Nội là một phần rất đẹp trong lịch sử cách mạng của dân tộc. Truyền thống ấy phải tiếp tục được chuyển hóa thành ý chí, trách nhiệm, kỷ cương và khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: HNM.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ. Những câu chuyện thật, việc làm thật, những năm tháng cống hiến có sức giáo dục rất lớn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rằng lý tưởng cách mạng được thể hiện bằng sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm và những việc làm có lợi cho nhân dân, cho đất nước.