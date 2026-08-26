200 người dân cùng Bộ đội biên phòng mở đường sau sạt lở

TPO - Mưa lớn khiến khoảng 2 km đường vào Đồn biên phòng Đăk Nhoong (tỉnh Quảng Ngãi) bị đất đá vùi lấp. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng 200 người dân địa phương đã khẩn trương san gạt, khơi thông, mở đường trở lại.

Hơn 200 người dân cùng Bộ đội biên phòng mở đường sau sạt lở tuyến đường từ thôn Đăk Ung (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng 26/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết Đồn biên phòng Đăk Nhoong vừa phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khắc phục tuyến đường từ thôn Đăk Ung (xã Đăk Plô) đến đơn vị bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến đường dài khoảng 2 km bị đất đá từ taluy tràn xuống, với khối lượng ước hơn 10.000 m³. Một phần mặt đường bị vùi lấp, thu hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân, phương tiện.

Lực lượng biên phòng cùng 200 người dân khắc phục sạt lở tuyến đường từ thôn Đăk Ung.

Các chiến sĩ biên phòng tham gia khắc phục sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đăk Nhoong phối hợp chính quyền địa phương huy động khoảng 200 người dân các thôn Đăk Ung, Đăk Ga cùng tham gia khắc phục.

Các lực lượng tổ chức san gạt, di chuyển đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, phát quang cây cối, dọn vật cản và gia cố tạm thời những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Để tạo mặt đường tạm, lực lượng tham gia khắc phục còn sử dụng hơn 150 tấm bê tông, kích thước 60x40 cm, lát tại những vị trí bị ảnh hưởng, giúp phương tiện có thể qua lại.

Có mặt từ sớm để cùng bộ đội sửa đường, anh A Huy (36 tuổi, ở thôn Đăk Ung) cho biết tuyến đường có vai trò quan trọng đối với việc đi lại, vận chuyển nông sản và nhu yếu phẩm của người dân.

“Đường được khắc phục giúp bà con đi lại thuận lợi, an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa. Bộ đội cùng người dân chung tay sửa đường cũng giúp bà con yên tâm hơn”, anh Huy nói.

Đến nay, các điểm sạt lở cơ bản được xử lý, đất đá được thu dọn, rãnh thoát nước được khơi thông, mặt đường được giải phóng. Tuyến đường cơ bản thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản và sinh hoạt của người dân.

Người dân cùng tham gia khắc phục sạt lở.

Trung tá Bùi Quang Thắng - Chính trị viên phó Đồn biên phòng Đăk Nhoong - cho biết trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện và phối hợp với chính quyền, người dân theo dõi các điểm xung yếu, thường xuyên xảy ra sạt lở.

“Khi phát hiện vị trí có nguy cơ sạt lở, đơn vị sẽ kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân”, Trung tá Thắng nói.