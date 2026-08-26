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An Giang đã tìm kiếm, quy tập được hơn 4.400 hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia

Nhật Huy - Lê Vy

TPO - Hơn 4.400 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã được các lực lượng của tỉnh An Giang tìm kiếm, quy tập tại Campuchia, hai bên cũng vừa ký chương trình hợp tác cho hoạt động tìm kiếm trong mùa khô 2026 - 2027.

Ngày 26/8, tại tỉnh Kep (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kep ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn mùa khô 2026 - 2027.

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Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kep ký kết biên bản hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Tại buổi lễ, hai bên đánh giá kết quả phối hợp trong thời gian qua, thống nhất chương trình hợp tác khảo sát, thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kep trong mùa khô 2026 - 2027.

Hai bên xác định, tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, nhất là tại những khu vực có địa hình, địa vật thay đổi theo thời gian.

Theo Ban Chuyên trách tỉnh An Giang, từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hai nước vào tháng 8/2000, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 4.414 hài cốt liệt sĩ tại 6 tỉnh của Campuchia.

Riêng tại tỉnh Kep, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 91 hài cốt liệt sĩ, trong đó mùa khô 2025-2026 tìm được 12 hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang cảm ơn lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kep đã dành sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K92 thực hiện nhiệm vụ trong những năm qua. Ông mong phía tỉnh Kep tiếp tục phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Việt Thắng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang, đã thừa ủy quyền của Ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam trao 20.000 USD hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Kep; trao quà hữu nghị cho các lực lượng liên quan.

Nhật Huy - Lê Vy
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