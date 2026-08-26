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Người dân 'rốn lũ' Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa bão

TPO - Sau những ngày ngập sâu, nước đã rút, người dân vùng rốn lũ Phú Cốc, phường Trung Thành nhanh chóng dọn vệ sinh theo con nước.

Thanh Hiếu
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Từ ngày 23/8, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông Cầu dâng cao gây ngập úng nhiều khu vực trên địa bàn Thái Nguyên. Tại phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên), các khu vực như Vân Trai, Phú Cốc có hàng trăm hộ bị ảnh hưởng, chia cắt.
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Phú Cốc là một trong những "rốn lũ" của phường Trung Thành và tỉnh Thái Nguyên. UBND phường cho biết, những ngày qua có khoảng 40 căn nhà bị ngập sâu. Phường đã huy động lực lượng đến hỗ trợ bà con di dời tài sản đến nơi an toàn. Đến ngày 26/8, nước lũ cơ bản đã rút hết, bà con bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa theo dòng nước.
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Ông Nguyễn Văn Kỷ, thôn Phú Cốc cho biết gia đình là nơi trũng nhất của thôn. Mấy ngày qua, lúc cao điểm nước ngập sâu khoảng 1,5m, hầu hết đồ đạc trong nhà đều bị ngập. Sáng nay, tuy nước đã rút nhưng vẫn còn ngập đến đầu gối. Dù vậy, ông cũng nhanh chóng vệ sinh nhà cửa theo nước rút, bởi nếu không vài ngày tới khi bùn khô dọn dẹp sẽ rất vất vả.
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Bà Nguyễn Thị Thái, thôn Phú Cốc cho biết đợt mưa lũ này ít gây thiệt hại về tài sản trong nhà do người dân đã có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, hầu hết hoa màu, nhất là lúa vừa trổ đòng có nguy cơ mất trắng do ngập sâu kéo dài.
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Theo thống kê của UBND phường Trung Thành, trong đợt mưa bão vừa qua, có hơn 80ha hoa màu và lúa bị ảnh hưởng. Hiện tại, chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.
#Thái Nguyên #Ngập sâu #Rốn lũ #Phường Trung Thành #Nước rút #bão số 4

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