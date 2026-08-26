Thông tuyến các trục quốc lộ qua Lạng Sơn, Cao Bằng bị chia cắt

TPO - Những ngày qua, mưa lớn do bão số 4 đã gây ngập, sạt lở và chia cắt giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ (QL) qua Lạng Sơn, Cao Bằng, trong đó có QL4A, QL4A, QL34. Đến sáng nay (26/8), các tuyến QL bị chia cắt đã được nối thông tuyến.

Quốc lộ từng bị “nhấn chìm” đã thông tuyến

Trong đợt mưa lớn do bão số 4, Quốc lộ 4A - tuyến huyết mạch nối Lạng Sơn với Cao Bằng - xuất hiện nhiều điểm ngập và sạt lở, gây chia cắt giao thông.

Tại Lạng Sơn, ghi nhận 2 điểm ngập trên QL4A gây chia cắt giao thông. Đáng chú ý, đoạn từ Km50 đến Km50+300 qua khu vực xã Thất Khê từng bị ngập sâu, khiến phương tiện không thể lưu thông. Có thời điểm nước trên tuyến đường dâng rất cao, giao thông qua khu vực bị tê liệt.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố trồi lún mặt đường trên QL4B qua Lạng Sơn.

Trong thời gian QL4A bị ngập, cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện từ Lạng Sơn đi Cao Bằng chuyển hướng theo Quốc lộ 3 qua Thái Nguyên để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, chiều 25/8, nước trên QL4A đoạn qua xã Thất Khê đã rút, đến sáng 26/8 tuyến đường được khôi phục giao thông hoàn toàn và các phương tiện từ Lạng Sơn đi Cao Bằng và ngược lại có thể lưu thông trở lại.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết, sau khi nước rút, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh mặt đường. Các phương tiện được khuyến cáo giảm tốc độ, đặc biệt tại những vị trí còn trơn trượt sau ngập và chủ động phòng ngừa nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống đường.

Tại Cao Bằng, theo thông tin cập nhật trong đợt mưa lũ, QL4A và QL34B từng ghi nhận 4 điểm ngập sâu khoảng 0,5m. Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu theo dõi diễn biến, xử lý các điểm phát sinh và bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất.

Thông tuyến QL4B bị sạt lở đứt đôi mặt đường

Ghi nhận, tuyến QL4B, nối Lạng Sơn với Quảng Ninh là tuyến QL chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lớn vừa qua.

Tại Km66+100 - Km66+200, thuộc xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trong các ngày qua mưa lớn gây sạt trượt nền và mặt đường, khiến mặt đường bị sạt lún ta luy âm, dẫn đến đứt gãy đôi hơn 50 mét mặt đường, giao thông bị đình trệ nhiều ngày. Trước tình hình trên, buộc cơ quan chức năng phải tạm thời không cho ô tô lưu thông qua khu vực.

QL4B Lạng Sơn đi Quảng Ninh bị sụt lún, cắt đôi mặt đường trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Trong thời gian khắc phục sự cố, những ngày qua Sở Xây dựng Lạng Sơn đã tổ chức phân luồng từ xa đối với các phương tiện giữa Lạng Sơn và Quảng Ninh, các hướng là ra Quốc lộ 1 - Quốc lộ 279 - Quốc lộ 18 và hướng Quốc lộ 4B - Quốc lộ 31 - Quốc lộ 279 - Quốc lộ 18.

Đến sáng nay, Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết, đến 17h ngày 25/8, các đơn vị thi công đã hoàn thành xử lý bước đầu tại điểm sạt lở xã Châu Sơn (tại Km66+100 - Km66+200), bảo đảm thông xe qua khu vực, sớm hơn thời hạn yêu cầu. Đến nay, giao thông qua vị trí này đã được khôi phục.

Sở Xây Dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi thông xe, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì nhân lực, máy móc tại hiện trường, bố trí biển báo, đèn cảnh báo và hướng dẫn giao thông ở hai đầu khu vực sạt trượt. Cơ quan quản lý đường bộ đồng thời tiếp tục đánh giá mức độ hư hỏng để triển khai các giải pháp xử lý tiếp theo, bảo đảm ổn định nền, mặt đường và an toàn giao thông