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Giải cứu 2 tàu hút cát mắc kẹt dưới chân cầu

Phạm Trường

TPO - Sau hơn một ngày mắc kẹt dưới trụ cầu sông Tào, chắn ngang dòng chảy chính, 2 tàu hút cát được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa kéo ra ngoài, đưa về nơi neo đậu an toàn.

Sáng 26/8, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa triển khai phương án kéo 2 tàu hút cát trọng tải lớn bị trôi dạt, mắc kẹt dưới trụ cầu sông Tào, đoạn qua thôn Hà Bình (xã Hoằng Sơn).

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Hai tàu mắc kẹt được lai dắt ra khỏi cầu sông Tào.

Lãnh đạo UBND xã Hoằng Sơn cho hay, địa phương cùng ngành chức năng phải sử dụng một tàu hút cát công suất lớn, dùng dây thừng kéo 2 tàu mắc kẹt khỏi trụ cầu sông Tào và đưa về nơi neo đậu an toàn.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, sáng 25/8, 2 tàu hút cát neo đậu trên sông Tào bị tuột dây neo, trôi dạt rồi mắc kẹt dưới trụ số 7 và 8 của cầu, chắn ngang lòng sông.

Sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo xã Hoằng Sơn phối hợp với ngành chức năng tìm chủ tàu.

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Lực lượng chức năng di chuyển tàu mắc kẹt về nơi neo đậu.

Qua xác minh, 2 tàu hút cát thuộc sở hữu của một doanh nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa. Doanh nghiệp này cho biết đã thử di chuyển tàu mắc kẹt song không thành công.

Theo lãnh đạo UBND xã Hoằng Sơn, địa phương sau đó đã báo cáo UBND tỉnh và ngành chức năng xin ý kiến, phương án xử lý để đảm bảo an toàn cho cầu đường.

Phạm Trường
#tàu hút cát #cầu sông Tào #Thanh Hóa #giải cứu tàu #tai nạn sông

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