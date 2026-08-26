Cục CSGT nói về xử phạt phương tiện vi phạm khoảng cách trên cao tốc

TPO - Theo Cục CSGT, giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để "làm khó" tài xế, mà tạo một thói quen an toàn giúp bạn bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt, Cục CSGT sẽ chính thức xử phạt các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Sau khi lực lượng CSGT thông báo về việc xử phạt lỗi vi phạm trên đã nhận được nhiều ý kiến quan tâm của dư luận.

Theo Cục CSGT, ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển được khoảng 28 mét. Với khoảng cách 100m, chỉ có khoảng 3,6s để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống, đây là khoảng thời gian tối thiểu để an toàn.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Qua thống kê cho thấy có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân này dẫn đến các vụ tai nạn dồn toa hàng loạt vô cùng thảm khốc.

Vì vậy, Cục CSGT cho rằng để phòng ngừa tai nạn triệt để cần phải chấp hành nghiêm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, ngay từ khi nguy cơ chưa biến thành hậu quả.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng dụng tối đa hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm.

Theo quy định hiện hành, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn tương ứng với mỗi tốc độ được quy định.

Cụ thể, khi tốc độ phương tiện lưu hành 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; 60 km/h - 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m; 80 km/h - 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m; 100 km/h - 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình.

Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Cục CSGT cho biết, giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để "làm khó" tài xế, mà tạo một thói quen an toàn giúp bạn bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.