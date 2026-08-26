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Đôi dép rọ, bật lửa được tìm thấy trong hai mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ tại hai nghĩa trang ở xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như dép rọ, bật lửa, muỗng nhựa... Những hiện vật này được giữ lại trong phần mộ để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm danh tính liệt sĩ.

Ngày 26/8, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vu Gia (TP. Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện nhiều di vật trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn.

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Di vật đôi dép rọ được tìm thấy trong quá trình khai quật ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Phong. Ảnh BCH quân sự xã Vu Gia.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Cường, trong quá trình khai mộ số 35, hàng Q, khu Đông, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc bật lửa, một chiếc muỗng nhựa và một di vật chưa xác định được chủng loại.

Trước đó, tại phần mộ số 13, hàng G, khu Đông, Nghĩa trang liệt sĩ Đại Cường, lực lượng chức năng cũng phát hiện một chiếc bật lửa và vòng đeo cổ. Ở phần mộ số 33, hàng Q, khu Đông, một đôi dép rọ được tìm thấy.

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Bật lửa, thìa muỗng tìm thấy trong quá trình khai quật tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Cường

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Phong, trong quá trình khai quật phần mộ số 4, hàng E, khu B, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép rọ.

Sau khi xin ý kiến cấp trên, các di vật được giữ lại trong phần mộ để chờ chỉ đạo, tiếp tục xác minh. Lực lượng chức năng đồng thời lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Theo UBND xã Vu Gia, đến hết ngày 25/8, lực lượng chức năng đã khai mở 479/565 phần mộ, đạt khoảng 84%. Trong số này, 300 phần mộ đã lấy được mẫu sinh phẩm, đạt khoảng 62%.

Theo kế hoạch, xã Vu Gia dự kiến hoàn thành 100% công tác lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ trước ngày 30/8.

Hoài Văn
#liệt sĩ #Đà Nẵng #khai quật #di vật #xét nghiệm ADN

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