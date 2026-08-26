Hải Phòng đưa 5 dự án vào diện theo dõi đặc biệt

TPO - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu đưa 5 dự án giao thông trọng điểm vào diện theo dõi, giám sát đặc biệt, lập đường găng để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm.

Thành ủy Hải Phòng vừa chủ trì hội nghị với các sở ngành, xã phường để bàn cách tháo gỡ khó khăn tại 5 dự án giao thông trọng điểm.

Tại dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị phụ cận có tổng mức đầu tư 6.312 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu chính đạt 62%, gói cầu dẫn đạt 85%, riêng hầm chui Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong đạt 16,6% do vướng mắc hạ tầng kỹ thuật ngầm và thủ tục di chuyển tài sản của 6 hộ thuê nhà.

Dự án nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong và nút giao Võ Nguyên Giáp - Bùi Viện có tổng mức đầu tư hơn 1.382 tỷ đồng. Nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong thi công đạt 17,1% do vướng mắc lớn về vị trí tiếp nhận bãi thải cho hơn 125.500 m3 đất đào.

Tuyến đường vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện có tổng mức đầu tư 8.593 tỷ đồng, khối lượng thi công toàn tuyến đạt 61,5%. Trong đó, tuyến đường đi qua phường Hưng Đạo gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng 0,74 ha.

Cầu Hải Thành, thuộc dự án tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng.

Tuyến đường nối QL5 với QL10 có tổng mức đầu tư 5.273 tỷ đồng hiện còn vướng mắc trong công tác GPMB với 470 hộ tại phường Kiến An và 86 hộ tại phường Phù Liễn.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thực hiện dự án. Ông Lê Ngọc Châu chỉ ra rằng việc chia nhỏ gói thầu, năng lực phối hợp của liên danh còn hạn chế dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ, kéo giảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu đưa cả 5 dự án vào diện theo dõi, giám sát đặc biệt, kiểm điểm hàng tuần, phải lập đường găng tiến độ chi tiết gửi thành phố vào cuối tháng 8.

Về tiến độ, thông xe kỹ thuật các hầm chui Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, Bùi Viện - Lê Hồng Phong, Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp và toàn tuyến vành đai 2 trước Tết Nguyên đán 2027, hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 30/4/2027.

Đối với tuyến đường nối QL5-QL10 thông xe hầm chui đường Trường Chinh trước 30/4/2027 và hoàn thành đưa vào sử dụng trước 2/9/2027. Riêng cầu Nguyễn Trãi phấn đấu hợp long trong tháng 7/2027 và thông xe dịp 2/9/2027.



Hầm chui Võ Nguyên Giáp - Bùi Viện, TP Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu Sở NN&MT giải quyết dứt điểm vị trí đổ thải đất đào và cấp phép mỏ vật liệu xây dựng ngay trong tháng 8. Sở Xây dựng công bố chỉ số giá vật liệu xây dựng sát thị trường chậm nhất trong tháng 10. Sở Tài chính nghiên cứu tháo gỡ về giá hợp đồng.

Các xã phường có dự án triển khai trên địa bàn hoàn thành 100% GPMB chậm nhất trong tháng 10 để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.