Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Diên Khánh

TPO - Từ những kết quả tìm kiếm, quy tập 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 15 vị trí có nhiều hài cốt và di vật.

Ngày 26/8, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh (xã Diên Khánh), kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang).

Ông Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (áo trắng) - chỉ đạo công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh. Ảnh: Thế Anh.

Từ ngày 19-24/8, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh, đưa về bảo quản tại nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch. Ngày 25/8, các lực lượng tiếp tục phát hiện thêm 15 vị trí trong phạm vi tìm kiếm có nhiều hài cốt và di vật, hiện được xác minh theo quy định.

Theo các tài liệu lịch sử và thông tin thu thập được, khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh từng là nơi giam giữ cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Nhiều người đã hy sinh trong thời gian bị địch bắt, giam giữ và được chôn cất tại khu vực này.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Phong ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai chiến dịch, biểu dương sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng, qua đó khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng dân quân thường trực xã Diên Khánh và các bác sĩ Trung tâm Pháp y Khánh Hòa. Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Ông Trần Phong đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục khó khăn, khảo sát, thăm dò thêm các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Nếu có cơ sở, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm cao nhất, xuất phát từ “mệnh lệnh trái tim”, đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Ảnh: Thế Anh.

Sau khi kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh, đoàn công tác đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc trong những ngày qua.

Hiện tại, nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung bảo quản 17 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc tại một số địa phương trong tỉnh. Trong đó, có 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh và 4 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc trên núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh).