Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Diên Khánh

Phùng Quang

TPO - Từ những kết quả tìm kiếm, quy tập 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 15 vị trí có nhiều hài cốt và di vật.

Ngày 26/8, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh (xã Diên Khánh), kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang).

anh-man-hinh-2026-08-26-luc-150559.png
Ông Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (áo trắng) - chỉ đạo công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh. Ảnh: Thế Anh.

Từ ngày 19-24/8, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh, đưa về bảo quản tại nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch. Ngày 25/8, các lực lượng tiếp tục phát hiện thêm 15 vị trí trong phạm vi tìm kiếm có nhiều hài cốt và di vật, hiện được xác minh theo quy định.

Theo các tài liệu lịch sử và thông tin thu thập được, khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh từng là nơi giam giữ cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Nhiều người đã hy sinh trong thời gian bị địch bắt, giam giữ và được chôn cất tại khu vực này.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Phong ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai chiến dịch, biểu dương sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng, qua đó khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng dân quân thường trực xã Diên Khánh và các bác sĩ Trung tâm Pháp y Khánh Hòa. Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Ông Trần Phong đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục khó khăn, khảo sát, thăm dò thêm các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Nếu có cơ sở, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm cao nhất, xuất phát từ “mệnh lệnh trái tim”, đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ.

anh-man-hinh-2026-08-26-luc-150502.png
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Ảnh: Thế Anh.

Sau khi kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh, đoàn công tác đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc trong những ngày qua.

Hiện tại, nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung bảo quản 17 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc tại một số địa phương trong tỉnh. Trong đó, có 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh và 4 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc trên núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh).

Phùng Quang
#Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa #Thành cổ Diên Khánh #hài cốt liệt sĩ #chiến sĩ cách mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe