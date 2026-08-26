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Giới trẻ

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Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân mồ côi ở Vĩnh Long

Nguyễn Minh - Xuân Hóa

TPO - Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu 5 em nhỏ là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giúp các em có thêm điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

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Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân và địa phương trao quyết định đỡ đầu 5 cháu là con ngư dân mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các đại biểu được thông tin về tình hình biển, đảo và kết quả triển khai các giải pháp

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, nhấn mạnh vai trò của ngư dân trong phát triển kinh tế biển, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

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Đại biểu tham quan khu vực trưng bày ảnh do Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân thực hiện.

Đại tá Lê Hồng Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển; tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Điểm nhấn của chương trình là Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân công bố quyết định nhận đỡ đầu 5 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, trong đó 3 em tại xã Tân Thủy và 2 em xã Bình Đại.

Hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với hậu phương của ngư dân.

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Trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho bà con ngư dân.

Xúc động trước sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, bà Nguyễn Thị Kim Thơ - mẹ của em Trần Xuân Khánh (ấp Tân Bình, xã Tân Thủy), cho biết sự giúp đỡ của những người lính Hải quân là nguồn động viên lớn đối với gia đình, giúp cháu có thêm điều kiện học tập và vươn lên trong cuộc sống.

“Gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125 đã quan tâm, hỗ trợ, chăm lo cho cháu”, bà Thơ chia sẻ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng trao quà động viên 5 học sinh được nhận đỡ đầu; tặng quà cho 15 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đơn vị cũng trao tặng 50 áo phao, 200 lá cờ Tổ quốc và 200 tờ tuyên truyền cho ngư dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động trên biển.

Nguyễn Minh - Xuân Hóa
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