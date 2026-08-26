Theo dấu con đường Trường Chinh: Kế thừa và lan tỏa tình hữu nghị

TPO - Trong khuôn khổ Hành trình học tập, nghiên cứu “Theo dấu con đường Trường Chinh”, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã có buổi thăm, làm việc với Tỉnh Đoàn Cam Túc, Trung Quốc; tham quan Bảo tàng Chiến dịch Lan Châu và Nhà kỷ niệm Cơ quan đại diện Bát lộ quân tại Lan Châu...

Các đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Cam Túc, trước trụ sở Tỉnh Đoàn (thành phố Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc), sáng 25/8.

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Sáng 25/8, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Cam Túc ở thành phố Lan Châu, Đoàn đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã tham quan Triển lãm lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Cam Túc, tham quan Phòng trải nghiệm lịch sử Đội thiếu niên nhi đồng tỉnh Cam Túc. Đoàn đã được nghe giới thiệu, tận thấy những hình ảnh, hiện vật minh chứng truyền thống hào hùng, vẻ vang của tổ chức Đoàn cùng những tấm gương đoàn viên, thanh thiếu nhi Cam Túc tiêu biểu qua nhiều thế hệ.

﻿ ﻿ Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Trưởng đoàn công tác và đồng chí Trương Lạc Quần, Bí thư Tỉnh Đoàn Cam Túc trao tặng quà lưu niệm.

Chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, đồng chí Trương Lạc Quần, Bí thư Tỉnh Đoàn Cam Túc giới thiệu khái quát với đoàn một số đặc điểm lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội của tỉnh Cam Túc. Bí thư Tỉnh Đoàn Cam Túc cũng chia sẻ với các đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc về 3 kỳ vọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi gắm thanh niên hai nước.

Nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam được Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp, là tài sản quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng chí Trương Lạc Quần bày tỏ mong muốn trong hành trình nghiên cứu, học tập, các bạn trẻ sẽ bước theo dấu chân cách mạng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai Đảng, hai nước. Qua đó, trở thành những người kế thừa và lan tỏa tình hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam.

"Chúng tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể gắn lý tưởng và hoài bão của mỗi cá nhân với sự nghiệp hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đóng góp sức trẻ vào việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, và rộng hơn là Cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại" - đồng chí Trương Lạc Quần phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Trưởng đoàn thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh, hành trình nghiên cứu, học tập “Theo dấu con đường Trường Chinh” một lần nữa khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam – Trung Quốc, sự gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước, đồng thời mở ra một giai đoạn mới với nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Thông qua chuyến hành trình này, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có cơ hội tìm hiểu lịch sử hợp tác giữa cách mạng Việt Nam và Trung Quốc, tham quan các di tích “đỏ”, gặp gỡ, giao lưu và trao đổi với thanh niên Trung Quốc về các giá trị lịch sử, văn hóa và con đường phát triển của mỗi quốc gia...

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Tiếp nối hành trình nghiên cứu, học tập "Theo dấu con đường Trường Chinh", đoàn đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã có những chuyến tham quan Bảo tàng Chiến dịch Lan Châu và Nhà kỷ niệm Cơ quan đại diện Bát lộ quân tại Lan Châu...

Trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên”, nhân kỷ niệm 90 năm cuộc Trường Chinh của Hồng quân Trung Quốc thắng lợi, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc phối hợp tổ chức Hành trình nghiên cứu, học tập “Theo dấu con đường Trường Chinh”. Đoàn Việt Nam tham gia hành trình gồm 9 thành viên, do đồng chí Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng làm Trưởng đoàn.

(Ảnh trong bài: Công Minh, Tuyến Phan, CCTV)