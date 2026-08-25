Sôi nổi màn tranh tài của thiếu nhi Nghệ An tại Hội thi Nghi thức Đội cấp tỉnh

TPO - Lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh năm 2026 quy tụ 9 đội thi xuất sắc tranh tài tại chung kết, mang đến những màn diễu hành, thực hành nghi thức và múa hát sân trường sôi nổi, ấn tượng.