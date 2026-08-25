Sôi nổi màn tranh tài của thiếu nhi Nghệ An tại Hội thi Nghi thức Đội cấp tỉnh

TPO - Lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh năm 2026 quy tụ 9 đội thi xuất sắc tranh tài tại chung kết, mang đến những màn diễu hành, thực hành nghi thức và múa hát sân trường sôi nổi, ấn tượng.
Tham dự vòng chung kết có 9 đội thi, đại diện cho 9 cụm thi đua trong toàn tỉnh. Đây là những đội viên tiêu biểu được lựa chọn từ cơ sở, đại diện cho gần 500.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng Nghệ An.
Phía trên, Ban Giám khảo chăm chú theo dõi phần thi của các đội để chấm điểm.
Sau màn tranh tài gay cấn, Ban Tổ chức đã trao các giải, Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội đạt giải.
Nhà tài trợ trao biển tượng trưng hỗ trợ cho Ban Tổ chức. Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An trao quà cho 9 đội tham gia Hội thi.