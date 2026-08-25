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Giới trẻ

Sôi nổi màn tranh tài của thiếu nhi Nghệ An tại Hội thi Nghi thức Đội cấp tỉnh

Ngọc Tú

TPO - Lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh năm 2026 quy tụ 9 đội thi xuất sắc tranh tài tại chung kết, mang đến những màn diễu hành, thực hành nghi thức và múa hát sân trường sôi nổi, ấn tượng.

Sôi nổi Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An năm 2026.
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Ngày 25/8, tại Trường FPT Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức chung kết Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An năm 2026. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng năm học 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.
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Đây là lần đầu tiên sân chơi này được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, tạo dấu ấn mới trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn.
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Tham dự vòng chung kết có 9 đội thi, đại diện cho 9 cụm thi đua trong toàn tỉnh. Đây là những đội viên tiêu biểu được lựa chọn từ cơ sở, đại diện cho gần 500.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng Nghệ An.
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Ngay sau lễ khai mạc, không khí hội thi trở nên sôi nổi khi các đội bước vào những phần tranh tài ấn tượng.
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Trong sắc khăn quàng đỏ, các đội viên tự tin thực hiện từng động tác theo hiệu lệnh. Những bước chân đều tăm tắp, khẩu lệnh dõng dạc, động tác dứt khoát, chính xác tạo nên những màn thực hành Nghi thức Đội đầy khí thế.
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Từng hàng ngũ nhanh chóng chuyển đội hình theo hiệu lệnh. Sự đồng đều trong từng bước chân, động tác tay và cách phối hợp giữa các thành viên cho thấy quá trình tập luyện nghiêm túc của các đội viên trước khi bước vào vòng chung kết.
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Không chỉ đòi hỏi sự chính xác, phần thi Nghi thức Đội còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức và khả năng phối hợp của từng thành viên. Một động tác lệch nhịp hay một khẩu lệnh thiếu dứt khoát đều có thể ảnh hưởng đến kết quả chung của cả đội. Vì vậy, mỗi đội viên đều tập trung cao độ, thể hiện sự tự tin và bản lĩnh trong từng nội dung.
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Các đội viên thể hiện màn tháo, thắt khăn quàng đỏ nhanh chóng, chính xác.
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Phía trên, Ban Giám khảo chăm chú theo dõi phần thi của các đội để chấm điểm.
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Bên cạnh thực hành Nghi thức Đội, các đội còn tham gia diễu hành và múa hát sân trường. Những tiết mục trẻ trung, giàu năng lượng góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, hào hứng, giúp ngày hội thực sự trở thành một sân chơi dành cho thiếu nhi.
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Nghi thức Đội là nội dung quan trọng trong hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thông qua quá trình luyện tập, đội viên được rèn tính kỷ luật, tác phong, sự nhanh nhẹn, chính xác, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc tập thể. Hội thi vì thế không chỉ là nơi các đội so tài mà còn là dịp để các em học hỏi, trưởng thành và gắn kết hơn trong hoạt động Đội. Theo Ban tổ chức, việc lần đầu tiên tổ chức Hội thi Nghi thức Đội ở quy mô cấp tỉnh mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới hình thức sinh hoạt, tạo động lực để các cơ sở Đội nâng cao chất lượng phong trào thiếu nhi. Đây cũng là dịp để cán bộ Đoàn, Đội các xã, phường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hiệu quả trong tổ chức hoạt động tại cơ sở.﻿
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Sau màn tranh tài gay cấn, Ban Tổ chức đã trao các giải, Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội đạt giải.
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Nhà tài trợ trao biển tượng trưng hỗ trợ cho Ban Tổ chức. Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An trao quà cho 9 đội tham gia Hội thi.
Ngọc Tú
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