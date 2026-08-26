Thanh niên Đà Nẵng hiến kế gỡ khó vốn khởi nghiệp, lập nghiệp

TPO - Tại chương trình đối thoại với lãnh đạo TP. Đà Nẵng, nhiều cán bộ Đoàn, thanh niên vùng miền núi, biên giới đề xuất giải pháp về vốn, cây giống, chuyển đổi số, khởi nghiệp… nhằm phát huy lợi thế địa phương, tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 25/8, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên năm 2026 với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Đà Nẵng trong đồng hành cùng thanh thiếu nhi, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại vùng biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đối thoại với thanh niên. Ảnh: Giang Thanh

Gỡ khó vốn khởi nghiệp, lập nghiệp

Tại buổi đối thoại, nhiều thủ lĩnh Đoàn ở các địa phương miền núi, biên giới đã hiến kế, góp ý để thành phố quan tâm, triển khai các chính sách, cơ chế hỗ trợ thanh niên miền núi, nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, lập nghiệp trên quê hương.

Theo anh Hồ Văn Dấu – Bí thư Đoàn xã Trà Linh, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên địa phương bước đầu triển khai hiệu quả mô hình Vườn sâm kết đoàn để thoát nghèo bền vững nhờ sâm Ngọc Linh.

“Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ còn gặp khó khi không có vốn ban đầu để mua cây giống triển khai mô hình. Bởi vậy, tôi đề xuất thành phố có cơ chế, chính sách để hỗ trợ vốn hoặc cây giống cho thanh niên miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số”, anh Dấu nói.

Anh Hồ Văn Dấu - Bí thư Đoàn xã Trà Linh đề xuất cơ chế hỗ trợ thanh niên địa phương phát triển kinh tế từ sâm Ngọc Linh.

Đồng quan điểm, anh Mai Văn Dân – Bí thư Đoàn xã Tiên Phước cho rằng, địa phương có nhiều lợi thế để thanh niên có thể lập nghiệp trên quê hương dựa vào nông nghiệp, phát triển các sản phẩm đặc trưng. Tuy nhiên, việc tiếp cận các nguồn vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Trần Út – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích người dân, đặc biệt là thanh niên, phát triển sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu.

Vừa qua, HĐND TP. Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết về các chính sách hỗ trợ, trong đó đáng chú ý là hỗ trợ cây giống. Đối với các vùng đặc biệt khó khăn, thành phố hỗ trợ 100% giá trị cây giống, các vùng còn lại được hỗ trợ 80%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường mong muốn Thành Đoàn, Đoàn thanh niên các xã phối hợp để tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chính sách đến đoàn viên, thanh niên, giúp lực lượng trẻ ở khu vực miền núi tiếp cận và tận dụng tốt các cơ chế hỗ trợ để khởi nghiệp, lập nghiệp.

Ông Trần Út - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng giải đáp các kiến nghị của đại biểu thanh niên.

Ngoài ra, hiện, có nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn dành cho người dân ở khu vực nông thôn, miền núi. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để các xã nghiên cứu, triển khai phù hợp cho thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để thanh niên phát huy lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Mô hình Vườn sâm kết đoàn của Đoàn xã Trà Linh.

Ông Minh giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TP. Đà Nẵng nghiên cứu tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi, đặc biệt là chính sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với hộ mới thoát nghèo, góp phần giúp người dân và thanh niên có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, ổn định sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị Thành Đoàn báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thông qua chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Theo dõi kết quả kiến nghị bằng công cụ “số”

Tại chương trình đối thoại, lãnh đạo thành phố, các Sở, ban, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị của đoàn viên thanh niên, tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm như: giải pháp phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng nông thôn mới; công tác chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi; phát triển nguồn nhân lực trẻ là người dân tộc thiểu số; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đề nghị "số hóa" để theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của thanh niên.

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu nghiêm túc, phản hồi rõ ràng các ý kiến, kiến nghị chính đáng của thanh niên.

Để đảm bảo công khai, minh bạch và tăng cường sự giám sát của thanh niên, ông Minh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu tích hợp dữ liệu theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị sau đối thoại trên hệ thống Dashboard của Trung tâm IOC và ứng dụng DaNang Smart City để thanh niên có thể thường xuyên theo dõi tiến độ cũng như bổ sung các ý kiến trao đổi mới.

Anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng phát biểu.