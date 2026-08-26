Cán bộ Đoàn áo lính phải thay đổi cách làm trong thời đại số

TPO - Các thủ lĩnh thanh niên Quân đội được yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy công tác Đoàn, từ “tổ chức hoạt động” sang “giải quyết vấn đề”, đưa chuyển đổi số thành phương thức hoạt động thường xuyên của tổ chức Đoàn.

Sáng 26/8, tại Đoàn 22 Hạ Long (Quân chủng Hải quân), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc tập huấn chuyển đổi số và triển khai Chương trình hành động Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Quang cảnh khai mạc tập huấn.

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, chủ trì tập huấn. Tham dự khai mạc có Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Hải quân; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Quang Huy cho biết, lớp tập huấn nhằm triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội; đồng thời triển khai Chương trình hành động Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 26 đến 28/8, với sự tham gia của 107 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên toàn quân. Các học viên sẽ học tập 5 chuyên đề, đồng thời tham quan, trải nghiệm thực tế, học tập những mô hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoạt động hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, phát biểu khai mạc tập huấn.

Anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, thông tin chuyên đề: Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và một số định hướng lớn của thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đáng chú ý, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy công tác Đoàn, từ “tổ chức hoạt động” sang “giải quyết vấn đề”.

Theo đó, chuyển đổi số cần trở thành phương thức hoạt động thường xuyên của tổ chức Đoàn; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nội dung xung kích của tuổi trẻ Quân đội. Cùng với đó, xây dựng cán bộ Đoàn thực sự là lực lượng tiên phong, đưa mỗi tổ chức Đoàn trở thành một “trung tâm sáng tạo” của tuổi trẻ tại đơn vị.

Đại tá Nguyễn Quang Huy yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu; đồng thời chủ động trao đổi, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm sáng tạo và mô hình hiệu quả của các đơn vị.

Ban Tổ chức tập huấn trao quà lưu niệm tặng Đoàn 22 Hạ Long.