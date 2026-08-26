Hành trình 'tìm theo dấu đỏ': Từ lịch sử đến những kết nối mới

TPO - Hành trình “Thanh niên Việt Nam tìm theo dấu đỏ” 2026 tại Quảng Tây (Trung Quốc) để lại cho 100 đại biểu những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa và công nghệ, đồng thời mở ra những cách thức mới để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết, giao lưu và hợp tác.

Tiếp nối giá trị lịch sử, vun đắp tình hữu nghị

Theo anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trưởng đoàn thanh niên Việt Nam), diễn ra từ ngày 20 đến 25/8, điểm nhấn đặc biệt của hành trình là các hoạt động “Theo dấu chân Bác Hồ”, đưa các đại biểu đến những địa danh gắn với hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc.

Anh Nguyễn Quốc Huy

“Từ Trường Dục Tài tại Nam Ninh, nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu, các địa chỉ lịch sử tại Quế Lâm, đến chuyên đề “Hồ Chí Minh ở Trung Quốc”, mỗi điểm đến đều giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về chặng đường hoạt động cách mạng của Người và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước”, anh Nguyễn Quốc Huy nói.

Trưởng đoàn thanh niên Việt Nam cho biết, qua những dấu tích ấy, các đại biểu càng trân trọng hơn tình hữu nghị Việt - Trung đã được các thế hệ lãnh đạo, các bậc tiền bối cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp; đồng thời hiểu rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc gìn giữ và tiếp nối tình hữu nghị ấy.

Video: Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan, học tập tại Di tích Nhà cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc).

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm Khu Di tích Trường Dục Tài Nam Ninh.

Bên cạnh hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa, đoàn còn có cơ hội giao lưu, đối thoại, tìm hiểu về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, giáo dục, công nghiệp và hạ tầng hiện đại. Qua đó, các đại biểu không chỉ hiểu thêm về Quảng Tây hôm nay, mà còn nhìn thấy nhiều không gian mới để thanh niên hai nước cùng học hỏi, chia sẻ và hợp tác trong tương lai.

“Tôi tin rằng sau hành trình này, mỗi thành viên trong đoàn sẽ mang về những kiến thức mới, những trải nghiệm đáng nhớ, những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Trung Quốc. Nhưng điều đáng quý hơn cả là chúng tôi mang về những tình cảm chân thành và những người bạn mới. Qua từng cuộc gặp gỡ, từng câu chuyện và từng hoạt động chung, thanh niên hai nước đã hiểu nhau hơn, gần nhau hơn”, anh Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

Chung khát vọng cống hiến

Từ trải nghiệm thực tế trong hành trình, chị Hứa Thanh Hoa (Ủy viên Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Thành Đoàn, Bí thư Đoàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, để giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, điều quan trọng nhất là phải chuyển từ “gặp gỡ để hiểu nhau” sang “cùng làm, cùng thực hiện để gắn kết lâu dài”.

Các trường đại học, tổ chức Đoàn và tổ chức thanh niên hai nước có thể xây dựng mạng lưới sinh viên, thanh niên từng tham gia giao lưu, duy trì diễn đàn trực tuyến và tổ chức hoạt động định kỳ để chia sẻ ý tưởng, cơ hội học tập và hợp tác.

Chị Hứa Thanh Hoa.

Bên cạnh đó, mỗi chương trình giao lưu nên xác định rõ sản phẩm đầu ra, kết quả cụ thể. Quan trọng là có ý tưởng, người phụ trách và lộ trình để tiếp tục thực hiện sau khi chương trình kết thúc.

Chị Hoa cho rằng cần trao cho thanh niên quyền chủ động. Khi người trẻ được tự lựa chọn vấn đề, tìm đồng đội và cùng giải quyết một bài toán thực tế, mối quan hệ sẽ chuyển từ người tham gia giao lưu thành đối tác cùng đồng hành kiến tạo.

“Tôi đặc biệt ấn tượng khi trong hành trình này, chúng tôi nhận ra rằng dù khác nhau về ngôn ngữ và văn hóa, thanh niên hai nước lại có rất nhiều điểm chung về khát vọng cống hiến, tinh thần học tập, sáng tạo và trách nhiệm xã hội cao”, chị Hứa Thanh Hoa chia sẻ.

Từ trải nghiệm công nghệ đến ý tưởng ứng dụng AI

Chuyến tham quan thực tế tại Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN để lại nhiều ấn tượng với bác sĩ Tiêu Văn Lực (Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện K) khi anh trực tiếp chứng kiến những bước tiến nhanh chóng của AI trong y tế.

Anh Tiêu Văn Lực.

Anh Lực cho biết, một công nghệ đáng chú ý là giải pháp chẩn đoán không xâm lấn, khi AI được ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán Thalassemia (tan máu bẩm sinh) thông qua đo nồng độ ion sắt, rút ngắn quy trình từ khoảng 10 phút xuống chỉ còn 3 giây với độ chính xác cao. Đây là hướng tiếp cận có nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực ung bướu.

Từ góc nhìn của một bác sĩ lâm sàng, anh Lực cho rằng AI có thể tạo ra những thay đổi quan trọng ở hai khâu: sàng lọc, chẩn đoán sớm thông qua phân tích hình ảnh và dữ liệu sinh học; hỗ trợ cá thể hóa điều trị bằng cách xử lý lượng lớn dữ liệu về bệnh án, xét nghiệm, và các hướng dẫn, nghiên cứu lâm sàng.

“Sau chuyến đi, tôi kỳ vọng có thể cùng các đồng nghiệp nghiên cứu ứng dụng AI vào khâu tiền sàng lọc hình ảnh và bệnh án, qua đó tinh gọn quy trình tiếp nhận và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn”, anh Tiêu Văn Lực nói.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam

Với đại biểu Phạm Minh Thư (sinh viên khoa Ngữ Văn - Truyền Thông, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng), sau khi đi qua những địa danh gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Minh Thư cảm thấy biết ơn và tự hào.

Sinh viên Phạm Minh Thư.

Trước đây, những câu chuyện về hành trình của Bác Hồ ở nước ngoài phần nhiều đến với Minh Thư qua sách vở, thế nên khi đến Di tích Trường Dục Tài Nam Ninh, chị càng cảm nhận sâu sắc về lý tưởng cách mạng sáng ngời, về tầm nhìn rộng mở và những hi sinh cao cả của Người.

Bên cạnh đó, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc hỗ trợ nhau trong kháng chiến của hai nước để lại bài học rất lớn cho thanh niên hai nước về tinh thần quốc tế thuỷ chung, trong sáng, vô tư.

“Trong hành trình, tôi không chỉ trau dồi cho mình những trải nghiệm mới, những bài học mới mà còn trao đi những nét giá trị nhân văn về con người Việt Nam. Tinh thần học tập nghiêm túc, thân thiện và chan hòa với bạn bè quốc tế của thanh niên Việt Nam chắc chắn đã để lại những ấn tượng đẹp cho người dân và thanh niên nước bạn ở mỗi vùng đất mà Hành trình đỏ đã đi qua”, Minh Thư tâm sự.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan một số cơ sở công nghệ cao tại Trung Quốc.

Các hoạt động trải nghiệm, đối thoại trong hành trình đã giúp thanh niên hai nước thêm gắn kết, lan tỏa tinh thần cống hiến.

Điểm nhấn đặc biệt của hành trình là các hoạt động “Theo dấu chân Bác Hồ”.