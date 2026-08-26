Đồi thông sạt lở hàng trăm mét, công trình khu đô thị bị nghiêng, nứt

TPO - Một cung sạt lở kéo dài hàng trăm mét tại đồi thông ở phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng) đang đe dọa công trình xây dựng thuộc Khu đô thị Vạn Xuân - Lang Biang Town, khiến nhiều cột bê tông gãy, công trình nghiêng và xuất hiện các vết nứt lớn.

Chiều 26/8, ông Bùi Thế - Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sáng cùng ngày, địa phương đã cắm biển cảnh báo sạt lở tại khu vực đồi thông thuộc tiểu khu 145B, cạnh dự án Khu đô thị Vạn Xuân - Lang Biang Town.

Toàn cảnh khu vực sạt lở.

Ông Thế cho biết, khu vực này xuất hiện sạt lở từ vài năm trước và diễn biến nghiêm trọng hơn trong mùa mưa năm 2025. Từ đầu tháng 8 đến nay, đất tiếp tục sạt trượt tạo thành cung sạt lở kéo dài hàng trăm mét.

Tại hiện trường, một phần triền đồi đã sụp xuống phía dưới, hàng chục cây thông cổ thụ bị bật gốc, đổ nghiêng và có nguy cơ tiếp tục bị đất đá vùi lấp. Lực lượng chức năng đã hạn chế người dân, phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Đáng chú ý, lượng lớn đất đá từ trên đồi sạt xuống đã tác động trực tiếp đến một công trình xây dựng dang dở thuộc dự án Khu đô thị Vạn Xuân - Lang Biang Town. Công trình này hiện bị bỏ hoang, một phần kết cấu nghiêng, nhiều cột bê tông gãy ở chân móng, tường xuất hiện các vết nứt lớn.

Đồi thông sạt lở, uy hiếp khu đô thị Vạn Xuân - Lang Biang Town.

Hàng chục cây thông cổ thụ bị bật gốc, đổ nghiêng.

Công trình khu đô thị bị nghiêng và nứt.

Không chỉ đe dọa công trình, điểm sạt lở còn uy hiếp tuyến đường bê tông và hệ thống điện chiếu sáng trong khu đô thị. Hiện khu vực này chưa có nhiều nhà dân sinh sống nên chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang - Đà Lạt, vị trí sạt lở nằm trong phạm vi dự án Khu đô thị Vạn Xuân - Lang Biang Town. Địa phương sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền phương án xử lý, đồng thời phối hợp với chủ dự án nghiên cứu giải pháp gia cố, khắc phục lâu dài.

Trong bối cảnh mùa mưa còn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đi vào khu vực đã được cắm biển cảnh báo, nhất là trong và sau các đợt mưa lớn, nhằm tránh nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt.