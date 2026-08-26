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Pháp luật

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Hai trường hợp đầu tiên bị xử phạt không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Thanh Hà

TPO - Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 2 trường hợp tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

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Phương tiện không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Ngày 26/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT đã lập biên bản 2 lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Hai trường hợp bị xử phạt là anh Nguyễn V. Đ. (SN 1984, trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-038.XX và anh Nguyễn Văn T. (SN 1981, trú tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-063.XX.

Theo lực lượng CSGT, với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Theo quy định hiện hành, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn tương ứng với mỗi tốc độ được quy định.

Cụ thể, khi tốc độ phương tiện lưu hành 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; từ trên 60 km/h - 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m; từ trên 80 km/h - 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m; từ trên 100 km/h - 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình.

Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Cục CSGT lưu ý tài xế giữ khoảng cách an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.

Thanh Hà
#CSGT #Xử phạt vi phạm giao thông #Khoảng cách an toàn #Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 #Điều chỉnh hành vi lái xe

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