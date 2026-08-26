Lẩy tẩy màn kịch mất trộm 644 triệu đồng trong heo đất

TPO - Kinh doanh quần áo trực tuyến thua lỗ, người phụ nữ tự ý dùng hết số tiền hai chị em dành dụm rồi đến công an trình báo bị mất trộm 644 triệu đồng.

Ngày 26/8, Công an phường Phú Thuận (TPHCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Phan Tú Tr. về hành vi “Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật”.

Công an làm việc với những người liên quan.

Trước đó, bà Tr. đến Công an phường Phú Thuận trình báo bị mất trộm một con heo đất để trong tủ quần áo. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ khai bên trong con heo đất có 644 triệu đồng tiền mặt, là khoản tiền bà và em gái dành dụm. Vụ việc gây xôn xao dư luận tại địa phương

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) tổ chức truy xét, thu thập tài liệu và chứng cứ.

Quá trình xác minh cho thấy, khoảng tháng 3/2025, bà Tr. cùng em gái chuyển đến sinh sống tại một nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận. Hai người mua một con heo đất để dành tiền tiết kiệm và ban đầu bỏ vào 85 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, mỗi khi đi làm có tiền dư, em gái bà Tr. tiếp tục đưa chị cất vào heo đất. Mỗi lần, người em đưa từ 2 triệu đến 12 triệu đồng, gồm nhiều mệnh giá từ 100.000 đến 500.000 đồng.

Theo cơ quan công an, do kinh doanh quần áo trực tuyến thua lỗ, bà Tr. đã tự ý sử dụng hết số tiền trong heo đất để trang trải chi tiêu hằng ngày. Khi em gái cần lấy lại tiền, bà Tr. không còn khả năng hoàn trả.

Lo sợ em gái tức giận, người phụ nữ dựng chuyện con heo đất bị lấy trộm rồi đến Công an phường Phú Thuận trình báo. Qua đấu tranh, bà Tr. thừa nhận toàn bộ sự việc.

Xác định bà Tr. cố ý cung cấp tin báo về tội phạm sai sự thật, Công an phường Phú Thuận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người này theo quy định.