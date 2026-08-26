Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lẩy tẩy màn kịch mất trộm 644 triệu đồng trong heo đất

Nguyễn Dũng

TPO - Kinh doanh quần áo trực tuyến thua lỗ, người phụ nữ tự ý dùng hết số tiền hai chị em dành dụm rồi đến công an trình báo bị mất trộm 644 triệu đồng.

Ngày 26/8, Công an phường Phú Thuận (TPHCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Phan Tú Tr. về hành vi “Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật”.

780909948-2033573067522276-5955543232198848867-n.jpg
Công an làm việc với những người liên quan.

Trước đó, bà Tr. đến Công an phường Phú Thuận trình báo bị mất trộm một con heo đất để trong tủ quần áo. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ khai bên trong con heo đất có 644 triệu đồng tiền mặt, là khoản tiền bà và em gái dành dụm. Vụ việc gây xôn xao dư luận tại địa phương

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) tổ chức truy xét, thu thập tài liệu và chứng cứ.

Quá trình xác minh cho thấy, khoảng tháng 3/2025, bà Tr. cùng em gái chuyển đến sinh sống tại một nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận. Hai người mua một con heo đất để dành tiền tiết kiệm và ban đầu bỏ vào 85 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, mỗi khi đi làm có tiền dư, em gái bà Tr. tiếp tục đưa chị cất vào heo đất. Mỗi lần, người em đưa từ 2 triệu đến 12 triệu đồng, gồm nhiều mệnh giá từ 100.000 đến 500.000 đồng.

Theo cơ quan công an, do kinh doanh quần áo trực tuyến thua lỗ, bà Tr. đã tự ý sử dụng hết số tiền trong heo đất để trang trải chi tiêu hằng ngày. Khi em gái cần lấy lại tiền, bà Tr. không còn khả năng hoàn trả.

Lo sợ em gái tức giận, người phụ nữ dựng chuyện con heo đất bị lấy trộm rồi đến Công an phường Phú Thuận trình báo. Qua đấu tranh, bà Tr. thừa nhận toàn bộ sự việc.

Xác định bà Tr. cố ý cung cấp tin báo về tội phạm sai sự thật, Công an phường Phú Thuận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người này theo quy định.

Nguyễn Dũng
#Màn kịch mất trộm 644 triệu đồng trong heo đất gây xôn xao #trộm cắp #heo đất #tiền tiết kiệm #báo cáo giả #TPHCM #Phú Thuận #pháp luật #Người phụ nữ tự ý dùng hết tiền tiết kiệm rồi dựng chuyện mất trộm để che giấu việc tiêu xài cá nhân #gây rối loạn an ninh địa phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe