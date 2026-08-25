Buộc cơ sở 2 Trường Hoa Sen dừng hoạt động sau phản ánh thu tiền 'giữ chỗ'

TPO - Ngày 25/8, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết vừa yêu cầu Trường THCS và THPT Hoa Sen chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, giáo dục tại cơ sở 2; khẩn trương chuyển học sinh sang trường đủ điều kiện hoặc hoàn trả kinh phí đã thu nếu không bố trí được.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành Công văn số 8675 về việc chấm dứt tổ chức hoạt động giáo dục đối với Trường THCS và THPT Hoa Sen - cơ sở 2, tại địa chỉ Km11+300 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú.

Cơ sở 2 Trường Hoa Sen bị Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu dừng hoạt động.

Theo văn bản trên, Sở yêu cầu nhà đầu tư và hiệu trưởng nhà trường chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại cơ sở này.

Nhà trường phải khẩn trương xây dựng phương án chuyển học sinh đang học tại cơ sở 2 đến các cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện, được phép hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm quyền lợi người học. Trường hợp không thể chuyển học sinh, nhà trường phải trả lại kinh phí đã thu.

Sở GD&ĐT TPHCM đồng thời yêu cầu không tổ chức hoạt động giáo dục dưới mọi hình thức tại cơ sở 2 cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định. Toàn bộ nội dung trên phải được hoàn tất trước ngày 24/8.

Cơ quan quản lý giáo dục tại TPHCM đánh giá vụ việc có tính chất nghiêm trọng, yêu cầu nhà đầu tư và hiệu trưởng nhà trường nghiêm túc thực hiện. Văn bản cũng được gửi đến UBND TPHCM, Công an TPHCM, UBND và Công an phường Tăng Nhơn Phú để báo cáo và phối hợp xử lý.

Trường xin hoãn thời gian di dời

Ngày 25/8, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hoa Sen, xác nhận nhà trường đã nhận được văn bản của Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, giáo dục tại cơ sở 2.

Theo ông Hồng, nhà trường hoàn toàn đồng tình và sẽ chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, việc di dời toàn bộ hoạt động tại cơ sở này không thể hoàn thành ngay trong thời gian ngắn.

Hiện cơ sở 2 có khoảng 700 học sinh. Để chuyển các em sang địa điểm khác, nhà trường cần xây dựng phương án, đồng thời trao đổi và thuyết phục phụ huynh. Bên cạnh đó, cơ sở này còn có hàng trăm giáo viên, cán bộ, nhân viên cùng nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất cần sắp xếp, di chuyển.

“Nhà trường cần thêm một học kỳ hoặc ít nhất hai tháng để thực hiện việc di dời”, ông Hồng nói.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở 2 chưa cung cấp được văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, Sở kết luận cơ sở này chưa đáp ứng một trong các điều kiện hoạt động giáo dục.

Trước đó vào ngày 17/8, Tiền Phong phản ánh, dù chưa được Sở GD&ĐT TPHCM giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, Trường THCS và THPT Hoa Sen vẫn tư vấn, tiếp nhận học sinh và thu gần 4 triệu đồng tiền ghi danh, đồng phục để “giữ chỗ” lớp 10.

Hiệu trưởng nhà trường - ông Lê Văn Hồng khi đó xác nhận đã tiếp nhận học sinh và thu tiền giữ chỗ, đồng thời cam kết hoàn trả học phí hoặc hỗ trợ chuyển trường nếu không được giao chỉ tiêu.

Trong khi đó, tại Công văn số 8031 ngày 7/8, Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định chưa đồng ý giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 cho Trường Hoa Sen; yêu cầu trường không được tuyển sinh khi chưa có quyết định giao chỉ tiêu.

Tháng 11/2025, Trường Hoa Sen từng bị xử phạt tổng cộng 40 triệu đồng do thông báo, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin và không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh. Sở xác định nhà trường có tình tiết tăng nặng là “vi phạm hành chính nhiều lần”.