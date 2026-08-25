Thí sinh thuê nhà trọ chuẩn bị nhập học Đại học Huế vẫn bị báo trượt

TPO - Một số thí sinh phản ánh đã nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học Huế, nhưng bất ngờ được thông báo không đủ điều kiện khi làm thủ tục nhập học do phát sinh vướng mắc sau đối chiếu hồ sơ.

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin một số thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học Huế nhưng sau đó không được công nhận kết quả khi đến làm thủ tục nhập học. Đáng chú ý, có thí sinh cho biết đã đến TP. Huế thuê trọ, chuẩn bị cho năm học mới nhưng chỉ khi đến trường làm thủ tục mới được thông báo không đủ điều kiện.

Theo TS. Lê Văn Tường Lân - Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số thí sinh gặp tình huống trên chỉ có vài trường hợp. Đại học Huế đã mời các em đến làm việc để trao đổi, kiểm tra và làm rõ từng trường hợp.

Liên quan phản ánh của thí sinh về việc đỗ đại học thành trượt, Đại học Huế đã chỉ đạo xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.

Theo ông Lân, việc xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển được Đại học Huế thực hiện theo kế hoạch, dữ liệu và quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, với một số ngành có điều kiện hoặc tiêu chí phụ, quá trình tuyển sinh còn có bước kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc và các minh chứng liên quan khi thí sinh làm thủ tục nhập học.

Do đó, một số trường hợp sau khi được xác định trúng tuyển trên dữ liệu ban đầu nhưng qua đối chiếu hồ sơ phát sinh vướng mắc về điều kiện xét tuyển.

Liên quan vấn đề nêu trên, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Quyền Giám đốc Đại học Huế, cho biết, Thường trực Hội đồng tuyển sinh đã nắm thông tin phản ánh và chỉ đạo xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp.

Đại học Huế cũng rà soát nguyện vọng tiếp theo của các thí sinh có vướng mắc. Với trường hợp còn nguyện vọng phù hợp tại Đại học Huế và đáp ứng điều kiện xét tuyển, đơn vị sẽ xem xét giải quyết theo quy định. Nếu không còn nguyện vọng phù hợp, Đại học Huế sẽ có văn bản gửi cơ sở đào tạo nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng tiếp theo để phối hợp xem xét.