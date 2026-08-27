Á hậu Hoàng Oanh hò reo trên sân Mỹ Đình, mặc áo đôi với Patrik Lê Giang

TPO - Hàng chục nghệ sĩ có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup 2026, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
MC Hoàng Oanh là người đang vướng tin hẹn hò với thủ môn Lê Giang Patrik. Ra sân cổ vũ đội tuyển tối 26/8, Hoàng Oanh mặc áo đấu số 1 - trùng với số áo của Lê Giang.
Chu Thanh Huyền - vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải - có mặt trên khán đài cùng người thân. Cô xuất hiện với kiểu tóc tết đặc biệt, liên tục chia sẻ video cập nhật diễn biến trận đấu và khoảnh khắc ăn mừng của chồng cùng đồng đội. Các bài đăng trên tài khoản Facebook của Chu Thanh Huyền nhận được lượng tương tác rất lớn.