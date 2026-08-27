Á hậu Hoàng Oanh hò reo trên sân Mỹ Đình, mặc áo đôi với Patrik Lê Giang

TPO - Hàng chục nghệ sĩ có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup 2026, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.