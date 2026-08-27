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Giải trí

Á hậu Hoàng Oanh hò reo trên sân Mỹ Đình, mặc áo đôi với Patrik Lê Giang

Ngọc Ánh

TPO - Hàng chục nghệ sĩ có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup 2026, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

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Tối 26/8, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Một số người trực tiếp đến sân Mỹ Đình, trong khi nhiều sao Việt theo dõi trận đấu cùng gia đình, bạn bè và liên tục cập nhật diễn biến trên mạng xã hội. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết đây là lần đầu anh trực tiếp đến sân theo dõi một trận đấu quan trọng của đội tuyển. Ca khúc Khát vọng vinh quang do Nguyễn Văn Chung sáng tác được ca sĩ Tùng Dương trình diễn trước giờ bóng lăn.
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Sau màn trình diễn trên sân Mỹ Đình, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc sau khi bước xuống sân khấu. Được hát trong không khí của trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, trước rất đông khán giả và những người hâm mộ bóng đá, với tôi là khoảnh khắc thực sự đặc biệt. Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc âm nhạc và bóng đá gặp nhau, cùng lan tỏa tinh thần Việt Nam và tình yêu dành cho bóng đá khu vực. Với tôi, đây là hình ảnh rất đẹp và chắc chắn là kỷ niệm khó quên".
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MC Hoàng Oanh là người đang vướng tin hẹn hò với thủ môn Lê Giang Patrik. Ra sân cổ vũ đội tuyển tối 26/8, Hoàng Oanh mặc áo đấu số 1 - trùng với số áo của Lê Giang.
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Hoa hậu Đặng Ngọc Hân mặc áo cờ đỏ sao vàng, đem theo nón lá cổ vũ đội tuyển.
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Người đồng hành với Hoa hậu Ngọc Hân trên khán đài là MC Mai Phương.
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Ca sĩ Hòa Minzy đưa con trai - bé Bo - tới sân Mỹ Đình xem trực tiếp trận đấu. Hòa Minzy có mối quan hệ thân thiết với nhiều tuyển thủ quốc gia, thường xuyên ra sân để ủng hộ đội tuyển ở các giải đấu quan trọng.
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Hoàng Bách tranh thủ lịch quay tại Hà Nội để đến sân trước giờ thi đấu. Trước giờ bóng lăn, nam ca sĩ dự đoán Việt Nam có thể hòa 1-1 hoặc thắng 2-1.
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Diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh cũng có mặt ở sân Mỹ Đình tối 26/8, hòa vào biển người phủ đỏ các khán đài.
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Chu Thanh Huyền - vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải - có mặt trên khán đài cùng người thân. Cô xuất hiện với kiểu tóc tết đặc biệt, liên tục chia sẻ video cập nhật diễn biến trận đấu và khoảnh khắc ăn mừng của chồng cùng đồng đội. Các bài đăng trên tài khoản Facebook của Chu Thanh Huyền nhận được lượng tương tác rất lớn.
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Hoa hậu Trần Tiểu Vy chụp lại khoảnh khắc tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1.
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MC Quyền Linh theo dõi trận đấu tại quán cà phê.
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DJ Mie mặc áo cờ đỏ sao vàng để ủng hộ đội tuyển.
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B Ray cùng dàn nghệ sĩ ăn mừng chức vô địch của các chiến binh sao vàng.
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Cris Phan minh họa tỷ số trận đấu khi hai đội cùng ghi được một bàn thắng.
Ngọc Ánh
#Sao Việt ăn mừng ở sân Mỹ Đình #Mỹ Đình #chung kết Asean Cup #Việt Nam #Thái Lan #Lê Giang Patrik #Hoàng Oanh

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